El Ibex 35 abre con ligeras caídas

El Ibex 35 se está anotando ligeras caídas al comienzo de la sesión, a pesar de que el resto de selectivos europeos están experimentando suaves subidas. Otro índice que cae es el DAX alemán, después de que hayamos conocido la confirmación de que en el tercer trimestre Alemania creciera tan solo un 0,3% interanual.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Indra lideran al selectivo español y están rebotando después de la negatividad que ayer rodeó al sector por los aparentes avances en la paz de Ucrania. De hecho, la compañía acumulaba una caída de más del 5% en los últimos dos días. ACS también está subiendo hoy y es que la compañía sufrió un duro castigo el viernes pasado por su relación con los centros de datos, por lo que ante la mejora del sentimiento sobre el sector también beneficia a la española.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de Solaria vuelven a copar la parte baja del Ibex 35, de nuevo por un recorte de recomendación por parte de una casa de análisis, en este caso por Berenberg. La casa de análisis ha incrementado el precio objetivo desde 12,5€ hasta 19€, pero ha rebajado su calificación hasta "mantener". Lo mismo ocurrió ayer con RBC, que subió el precio objetivo de Solaria pero recortó recomendación. Esto muestra ya cierto vértigo por las subidas acumuladas por la compañía después del rally de este año, que ha estado impulsado por el cierre de cortos, mejora en las cuentas y un ambicioso plan de inversiones con objetivos también atractivos para el inversor. Las acciones de Mapfre están cayendo más de un 1% y la compañía estaría planeando refinanciar parte de su deuda. Esta es otra compañía que ha experimentado una mejora de sus cuentas, pero está por ver si el negocio de vida-ahorro aguantará el ritmo con unos tipos de interés más bajos.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

