La paz en Ucrania: ¿cómo afectará a Europa?

La paz de Ucrania puede impulsar varias acciones europeas, pero también puede impactar negativamente en otros sectores Las acciones europeas han iniciado el año con revalorizaciones históricas que han permitido a los índices de la región marcar nuevos hitos, superando el comportamiento del S&P 500 en casi un 10% desde Navidad. Uno de los motivos que ha permitido estos avances son las conversaciones sobre un acuerdo de paz para resolver la guerra de Ucrania, aunque las subidas en la región es una tendencia que llevamos viendo desde hace casi tres años. Comportamiento de los activos desde el inicio de la guerra de Ucrania En estos tres últimos años, los activos y mercados financieros han obtenido grandes subidas. A pesar de la evolución de la inteligencia artificial en particular y la tecnología en general, algunos de los índices europeos han superado ampliamente la revalorización del S&P 500. El Ibex 35, por ejemplo, ha subido un 69% si tenemos en cuenta los dividendos, significativamente por encima de otros índices como el Dax o el S&P 500, que suben, respectivamente, un 50% y un 49%. Uno de los activos de moda en el arranque del año, el oro, queda también por detrás del selectivo español, con una subida del 51%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Si tuviéramos que elegir el grupo de empresas con mayor revalorización durante este período, las magníficas 7, el grupo compuesto por empresas como Nvidia, Apple, Meta, Microsoft, Amazon, Alphabet y Tesla, sería el ganador de esta clasificiación, obteniendo una revalorización del 132%, quedando ligeramente por encima del sector estrella durante este periodo en Europa, las acciones de defensa y seguridad, que suben en este periodo un 122%. Sectores europeos que podrían aprovechar la paz en Ucrania Aunque no está claro si una tregua en el conflicto conduciría a un levantamiento de las sanciones a Rusia y la vuelta al suministro de energía hacia Europa, creemos que será el paso más lógico posterior a la negociación. Según el último análisis de Goldman Sachs, si los flujos de los gasoductos rusos volvieran a los niveles de antes de la guerra, los precios del gas europeo para el verano de 2025 podrían caer entre un 36% y un 56% por debajo del nivel actual de 50 euros por megavatio-hora. Sin embargo, si los suministros siguen restringidos a los niveles de 2023-24, el impacto sería mínimo, con solo un 17% de caída con respecto a las proyecciones de precios para 2026 Algo similar esperamos de la evolución del petróleo, que podría bajar hasta niveles cercanos a los 60 dólares el barril, si el dólar se aprecia, el éxito del fracking continúa, y en los próximos meses su demanda es estacionalmente más baja. La caída en el precio del gas y del petróleo podría mejorar la confianza en los sectores con uso intensivo de energía y en las empresas manufactureras. Desde el 2022, la industria química alemana se ha enfrentado a numerosos desafíos, tanto por los elevados costes de transporte, como por los largos plazos de entrega y la subida de los precios del gas. La industria química representa más del 15% del consumo total de gas para la generación de energía en Alemania, lo que la convierte en el mayor consumidor del país. Gigantes como BASF redujeron las capacidades de sus plantas de producción en diferentes ciudades debido a los altos precios del gas natural, y la caída de los mismos podrían ayudar a mejorar sus resultados. Las aerolíneas podrían ser otro sector que aproveche las caídas en los precios de petróleo y el gas. Empresas como Wizz Air o Ryanair, además, destacaban por tener un fuerte porcentaje de sus ingresos en Ucrania o Rusia. El tráfico aéreo internacional hacia y desde Rusia representó el 5,7% del tráfico europeo total en 2021, mientras que, en el caso de Ucrania, sumó un 3,3%, unas cifras que podrían restablecerse si se firma el alto el fuego. En el sector siderúrgico, ArcelorMittal es la más expuesta, ya que posee instalaciones en Ucrania, que están funcionando en estos momentos a un nivel de utilidad del 30%. Este porcentaje podría aumentar en el corto plazo al 60% en caso de un alto el fuego, y posteriormente al 100%. El sector de la defensa, por su parte, podría verse perjudicado en el corto plazo, pero la situación actual de la industria es muy diferente a la que teníamos en 2022. En las últimas semanas han empezado a surgir nuevos rumores sobre la creación de un ejército europeo, y las relaciones actuales con EEUU obligan al bloque comunitario a buscar una independencia sobre la primera potencia mundial. Otro de los motivos que están llevando a las empresas del sector como Rheinmetall, Leonardo o Thales a marcar sus máximos históricos es la posibilidad de incrementar el gasto en defensa de los países de la OTAN. El objetivo que persigue Donald Trump es el de aumentar el gasto en el sector hasta alcanzar el 5% sobre PIB, lo cual sería más que duplicar el nivel actual. Un plan para reconstruir la infraestructura de Ucrania aumentaría, además, la demanda en los sectores de automoción, bienes de capital y la construcción. Algunas de las empresas que podrían aprovecharse de ello son los proveedores de camiones y equipos de construcción, como la sueca Volvo, la italiana Iveco y la empresa alemana Daimler. La finlandesa Metso y la sueca Sandvik verán una demanda adicional de equipos de trituración y reciclaje, mientras que la alemana Siemens Energy y la danesa Vestas se beneficiarán de la inversión en el sector energético de Ucrania. Sectores europeos que podrían salir perjudicados por la paz en Ucrania A pesar de su carácter cíclico, las entidades bancarias podrían ser uno de los sectores más afectados ante la paz en Ucrania. La caída en las materias primas podría ayudar al BCE a aumentar su ritmo de recortes de tipos. Hay que recordar que hasta junio del 2022 los tipos de interés estuvieron en el 0% desde el año 2016. Las empresas que mayores beneficios obtuvieron durante el estallido del conflicto bélico en Ucrania como las energéticas o las utilities deberían ser también las que más corrijan ante la posible caída de los precios de las materias primas. Las empresas petroleras aumentaron sus dividendos y las recompras de acciones a niveles históricos, aprovechando los beneficios generados por la subida en el precio de las materias primas, por lo que, al igual que ocurre con las utilities, la fuerte corrección en el precio de ambas commodities podría generar dudas sobre el nivel actual de sus ingresos. Otros activos Uno de los activos que más podría sufrir ante el cese de la guerra en Ucrania es el oro. Desde 2022, los principales catalizadores que han impulsado el precio del activo refugio por excelencia han sido la compra de los bancos centrales y la inflación. Desde el estallido del conflicto bélico y la congelación de activos a Rusia, los bancos centrales han multiplicado por cinco sus reservas de oro, por lo que el fin del conflicto podría tener el efecto contrario presionando a la baja en su precio. El euro es otro de los activos que podrían tener mayor movimiento una vez que se confirmen los acuerdos de paz. Por un lado, podría generar un sentimiento alcista en el corto plazo al mejorar la actividad económica de la región y despejar un foco de incertidumbre. Sin embargo, una caída en las materias primas permitiría al BCE recortar los tipos de interés sin el riesgo de impulsar al alza la inflación, algo que también podría influir en los



El. Por un lado, podría generar un sentimiento alcista en el corto plazo al mejorar la actividad económica de la región y despejar un foco de incertidumbre. Sin embargo, una caída en las materias primas permitiría al BCE recortar los tipos de interés sin el riesgo de impulsar al alza la inflación, algo que también podría influir en los bonos , que deberían aprovechar las políticas expansivas del organismo presidido por Christine Lagarde para generar rentabilidades positivas vía precio.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.