Las acciones de Sacyr retroceden tras conocerse que la compañía ha decidido aplazar hasta 2026 la venta del 49% de su plataforma de concesiones, Voreantis, cuya valoración interna asciende a unos 2.000 millones de euros. La operación, que podría generar hasta 1.000 millones, se retrasa por la falta de condiciones de mercado adecuadas y por un entorno financiero adverso que reduce el atractivo de los activos concesionales. Como consecuencia, las acciones de Sacyr se sitúan hoy entre las más bajistas del Ibex 35.

Las acciones de Sacyr acusan el aplazamiento de la venta de Voreantis

Aunque desde Sacyr justifican la decisión alegando que desea “optimizar” precio y condiciones, la postergación refleja también las dificultades que enfrenta la compañía para culminar una de sus operaciones clave de rotación de activos, un hecho que se está reflejando en la cotización de sus títulos. El proceso, iniciado hace más de un año, se ha visto afectado por la complejidad jurídica y societaria de los proyectos que componen Voreantis —dispersos en diferentes jurisdicciones y con participaciones accionariales heterogéneas—, lo que retrasa el cierre del perímetro y añade incertidumbre regulatoria y fiscal.

El entorno de inestabilidad geopolítica, junto con el repunte de los tipos de interés y la moderación en las valoraciones de infraestructuras, han enfriado el apetito inversor de los fondos internacionales. Este contexto ha llevado a casos comparables, como el archivo de la venta del 40% de Globalvía por parte de APTrust, lo que pone en evidencia que las condiciones de mercado no son favorables para operaciones de gran envergadura.

A pesar de haber reforzado su solvencia con la ampliación de capital de 222 millones de euros en 2024 y la venta de activos en Colombia por otros 300 millones, Sacyr sigue teniendo como reto la rotación ordenada de su cartera concesional sin erosionar valor. La compañía mantiene que tiene cubiertas sus necesidades de capital hasta después de 2027, pero el retraso de Voreantis puede limitar su capacidad para financiar con holgura futuros proyectos en caso de que las condiciones financieras se endurezcan.

Detalles del aplazamiento

El aplazamiento también revela una dependencia mayor de lo previsto respecto a la generación operativa de caja y a la ejecución material de nuevas concesiones. Aunque Sacyr ha ganado tres nuevas licitaciones en 2025 —entre ellas la Ciudad de la Salud y la Ciencia de Novara en Italia, con una inversión de 525 millones—, los desembolsos de equity comprometidos podrían tensionar su balance si se acumulan retrasos en las desinversiones.

Voreantis era considerada una pieza clave dentro de la estrategia de rotación de activos maduros tras la venta de Itínere. Sin embargo, la exclusión definitiva de las tres autopistas colombianas vendidas al fondo Actis por 1.400 millones (incluida deuda) ha restado masa crítica y atractivo al vehículo, reduciendo su capacidad de seducir a un socio de perfil institucional.

Así, aunque Sacyr asegura que la operación no está descartada, el retraso subraya la dificultad de equilibrar simultáneamente crecimiento concesional, reducción de deuda y mejora de rentabilidad en un contexto global incierto. La creación de Voreantis, planteada como catalizador de valor y disciplina financiera, se ha convertido en un test de la habilidad del grupo para ejecutar su hoja de ruta sin perder tracción ni credibilidad ante los mercados.

Cotización de las acciones de Sacyr

Las acciones de Sacyr bajan un 1,53% intradía, situándose entre las peores del Ibex 35. En el conjunto del 2025, no obstante, las acciones de Sacyr se revalorizan un 23,5%.

Fuente : Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Sacyr?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Sacyr (SCYR.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.