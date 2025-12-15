Las acciones de Sanofi bajan un 3% tras sus ensayos fallidos

Las acciones de Sanofi cotizan con tono bajista (-2,9%) tras los resultados negativos de tolebrutinib, un fármaco innovador en desarrollo para el tratamiento de la esclerosis múltiple. La compañía anunció que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) no emitirá una decisión regulatoria antes de la fecha prevista originalmente, el 28 de diciembre de 2025. Aún no se ha establecido un nuevo plazo, y Sanofi espera recibir más directrices de la FDA a finales del primer trimestre de 2026. Al mismo tiempo, a petición del organismo regulador, se ha puesto en marcha un programa que permitirá a algunos pacientes acceder a la terapia antes de la decisión oficial.

La situación de la compañía se vio agravada por los resultados de los ensayos clínicos. En un amplio estudio de fase 3, tolebrutinib no logró los resultados esperados en pacientes con esclerosis múltiple primaria progresiva. El fármaco no ralentizó la progresión de la enfermedad en comparación con placebo, lo que llevó a Sanofi a abandonar sus planes de solicitar la aprobación, que afecta aproximadamente al 10% de las personas con esclerosis múltiple.

En respuesta, la compañía anunció que realizará una prueba de deterioro para el proyecto tolebrutinib, cuyos resultados se esperan para enero. Al mismo tiempo, Sanofi reafirmó su pronóstico financiero para 2025 y enfatizó que aún cree en el potencial del fármaco en su principal indicación. Sin embargo, el mercado reaccionó con nerviosismo, con las acciones de Sanofi marcando la mayor caída intradía en los últimos tres meses. Los mercados comienzan a cuestionar las estimaciones previas de ventas máximas de alrededor de 1.700 millones de dólares anuales.

Cotización de Sanofi

