Las acciones de semiconductores cotizan bajo presión

Las acciones de semiconductores cotizan a la baja debido al tono incierto de los comentarios de SK Hynix sobre las inversiones del próximo año. Aunque la empresa coreana reportó resultados muy sólidos en el cuarto trimestre (los ingresos más altos de la historia), la gerencia agregó que el gasto de capital en 2025 aumentará solo ligeramente en comparación con el año pasado, y este plan de inversión conservador ha alimentado las preocupaciones del mercado sobre la desaceleración de la demanda. Además, el director financiero Kim Woo-hyun advirtió sobre una demanda más débil de chips de memoria utilizados en computadoras y teléfonos inteligentes y una creciente competencia de las empresas chinas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil SK hynix fue el primero en comenzar la producción en masa de memoria de alto ancho de banda HBM3E de 12 capas el año pasado, superando a los gigantes de la memoria rivales Samsung y Micron Technology en el sector de aceleradores de GPU. Dada la importancia de la empresa en la industria global de nuevas tecnologías, no es sorprendente que las acciones de semiconductores estén bajo presión a la baja en la sesión de hoy. En la propia Europa, un factor adicional de incertidumbre fue el anuncio del Primer Ministro de los Países Bajos de que las restricciones a la exportación de tecnología ASML a China seguirán siendo un tema importante de negociación entre EE.UU., Europa y China. Fuente: xStation



El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.