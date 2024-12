Las acciones de semiconductores impulsan al S&P 500

Después de unas prometedoras operaciones de futuros, Wall Street abrió bastante alcista en la víspera de Navidad. El Nasdaq sigue en cabeza con un avance de alrededor del 0,8% justo al comienzo de la sesión, seguido por el S&P500 (+0,45%) y el Dow Jones (+0,33%). El Russell 2000 comenzó la sesión en rojo, pero acaba de alcanzar el punto de equilibrio con un avance del 0,03%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los semiconductores mueven al S&P 500 La sesión de hoy está dominada por las acciones de semiconductores, que están subiendo en respuesta a una investigación lanzada ayer por la administración Biden contra los fabricantes de chips chinos. Según un comunicado de la Casa Blanca, la investigación tiene como objetivo examinar "actos, políticas y prácticas" relacionadas con la producción de sustratos de carburo de silicio y otras obleas utilizadas en la fabricación de semiconductores. Los funcionarios justifican la medida citando preocupaciones de que China "se involucra rutinariamente en políticas y prácticas no comerciales, así como en la focalización industrial". Sin embargo, la investigación también podría verse como una reacción política a la reciente investigación antimonopolio de China sobre Nvidia. El índice de semiconductores de la Bolsa de Filadelfia sube hoy un 0,3%, al igual que los avances de los principales fabricantes de hardware (Nvidia: +1%, AMD: +0,9%, Broadcom: 1,35%). En el lado negativo, sin embargo, tenemos a TSM (-0,85%) y Qualcomm (-0,1%). Volatilidad observada actualmente en Wall Street. Fuente: Plataforma de XTB Otras noticias corporativas American Airlines (AAL.PL): las acciones de la aerolínea cayeron hasta un 5,5% en las horas previas a la apertura del mercado tras la suspensión de todos los vuelos en todo el país. En uno de los días de viajes más agitados del año, la compañía enfrentó problemas técnicos que afectaron a todos sus vuelos. La suspensión fue levantada por la Administración Federal de Aviación alrededor de las 13:50. A pesar de los problemas en la sesión previa a la apertura del mercado, las acciones suben actualmente un 0,05%.

Arcadium Lithium (ALTM.US): el productor químico de litio cotiza al alza tras la aprobación de los accionistas con respecto a la adquisición por parte de Rio Tinto . El acuerdo se anunció por primera vez el 9 de octubre y se espera que se cierre a mediados de 2025. Las acciones de la compañía suben un 4,5%.

NeueHealth: el proveedor de atención médica se dispara un 66% tras la decisión de adquirir y privatizar la empresa por parte de New Entreprise Associates y el consorcio de inversores. A los accionistas se les ha prometido 7,33 dólares por acción en efectivo, lo que constituye una prima del 70% sobre el precio de cierre de ayer.

