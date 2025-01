Las acciones de Siemens Energy suben un 8%

Las bolsas del Viejo Continente continúan con la tendencia alcista que se acelera tras la excelente sesión de ayer en Wall Street. En el mercado alemán, destacan las subidas de las acciones de Siemens Energy, Adidas y SAP, mientras que Porsche AG y Mercedes están bajando. Las acciones de Siemens Energy suben gracias a la ola de IA Las acciones de Siemens, que en la jornada de hoy se anotan una subida del 8%, son más inmunes a un golpe a la industria de las energías renovables por parte de Donald Trump, ya que la compañía genera el 80% de sus ingresos a partir de la energía eólica y los servicios relacionados en Europa, mientras que por otro lado se beneficiará de la política energética estadounidense, donde la nueva administración invertirá unos 500.000 millones de dólares para desarrollar el sector energético. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En concreto, Siemens Energy se beneficia de la necesidad de construir nuevas redes eléctricas para satisfacer las necesidades energéticas de inteligencia artificial. Según el director ejecutivo Joe Kaser, la empresa está comenzando a aumentar su participación en el mercado estadounidense y se encuentra en una etapa muy temprana del ciclo de inversión general. Estimó que los próximos 5 a 10 años serán excelentes para la empresa y le espera un crecimiento en el mercado estadounidense. En contraste, las acciones de la danesa Orsted, que opera exclusivamente en el sector de los parques eólicos, han estado perdiendo mucho recientemente; la acción retrocedió otro 6% hoy, después de asumir miles de millones en amortizaciones en un proyecto eólico marino en los Estados Unidos. Trump ha transmitido que acabará con los subsidios y subvenciones a la 'energía eólica' en el presupuesto federal, congelando muchos de los grandes proyectos del país en ese ámbito. Cotización de las acciones de Siemens Energy Las acciones de Siemens han subido casi un 340% en los últimos 12 meses y han superado su reciente consolidación en la cima, probando nuevos máximos históricos. La rebaja de calificación de la compañía realizada ayer por los analistas de UBS, quienes indicaron que la compañía ya estaba "perfectamente valorada" y no tenía un potencial significativo para seguir creciendo, fue "reemplazada" instantáneamente por los compradores en el mercado. Fuente: xStation5 ¿Cómo invertir en el Dax? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax Alemán, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

