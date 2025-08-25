¿Por qué se desploman las acciones de Acciona Energía?

Las acciones de Acciona Energía (ANE.ES) se están desplomando más de un 3% en la sesión de hoy y están arrastrando también a su matriz. Aunque no hay ninguna noticia sobre la compañía, los temores vuelven a venir desde Estados Unidos. El gobierno americano ha paralizado un proyecto casi terminado de la danesa Orsted, lo que está provocando descensos en el sector.

Acciona Energía se ve arrastrada por su sector

Las acciones de Acciona Energía achacan de nuevo la negatividad de su sector. En esta ocasión las noticias vienen de nuevo desde Estados Unidos y es que el gobierno de Estados Unidos ha paralizado un proyecto eólico marino que está casi terminado. Este movimiento no es extraño, ya que la administración Trump lleva desde sus inicios dificultando al sector en el país y ya son varias las ocasiones que ha provocado grandes movimientos.

En cualquier caso, la empresa danesa espera que todavía se pueda terminar para la fecha de entrega prevista, que es el segundo semestre del 2026. En la actualidad ya el 80% del proyecto está terminado, por lo que si las negociaciones avanzan bien esto se podría cumplir.

Esta noticia afecta a Acciona Energía porque la compañía está apostando fuerte por Estados Unidos y alrededor del 20% de su producción

Las acciones de Acciona energía suben un 24% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Acciona Energía?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Acciona Energía para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.