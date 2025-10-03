Inditex lidera el Euro Stoxx 50

Inditex es la compañía del Euro Stoxx 50 con mayor subida intradiaria (+1,3%) aunque en el conjunto del año todavía cotiza con una corrección del 3%. En cualquier caso, la revalorización del gigante textil alcanza el 17% en el último mes.

Inditex es la compañía del Euro Stoxx 50 con mayor subida intradiaria (+1,3%) aunque en el conjunto del año todavía cotiza con una corrección del 3%. En cualquier caso, la revalorización del gigante textil alcanza el 17% en el último mes. ¿Qué factores hay detrás de esta subida?.

La subida reciente de Inditex en bolsa se debe principalmente a una mejora significativa en sus perspectivas de ventas para el comienzo del tercer trimestre, acompañada por recomendaciones positivas de varios bancos y un entorno sectorial más favorable que el previsto.

Recordemos que Inditex publicó resultados del primer semestre de 2025 con un beneficio neto récord de 2.791 millones de euros, pero lo más relevante fue el aumento de las ventas en el inicio del tercer trimestre (agosto-septiembre), que crecieron un 9% a tipo de cambio constante, superando las previsiones de los analistas y tranquilizando a los inversores tras una primera mitad del año algo débil. La empresa mantuvo rentabilidad y márgenes estables a pesar de la presión del entorno internacional y las fluctuaciones en tipos de cambio, mostrando una capacidad diferenciada para defender su modelo de negocio frente a la competencia.

¿Qué bancos han elevado su recomendación sobre Inditex?

UBS elevó recientemente la valoración de Inditex a 52 euros por acción y prevé un crecimiento a medio plazo del 8% en moneda local, apoyado en márgenes estables y potencial de expansión en EE.UU. JP Morgan considera que el peor comportamiento relativo de la acción en 2025 abre una oportunidad de compra, y recomienda sobreponderar Inditex para aprovechar posibles catalizadores en próximos resultados. En general, el mercado mantiene una visión positiva sobre el potencial de crecimiento de Inditex, aunque con matices relacionados con la ralentización del crecimiento. También existen riesgos vinculados al entorno, como los aranceles sobre importaciones chinas y la presión por tipos de cambio. Sin embargo, el buen comienzo de la temporada otoño-invierno puede ser un nuevo catalizador alcista en bolsa.

Opinión de los analistas de XTB

El grupo sigue beneficiándose de su modelo resiliente y capacidad de adaptación, lo que refuerza la confianza en la acción. El buen arranque de ventas del tercer trimestre, la estabilidad de márgenes y la mejora en las recomendaciones está animando la cotización de Inditex en bolsa. Desde XTB valoramos la resiliencia del modelo de negocio (márgenes muy sólidos, capacidad defensiva ante climatología y demanda) y su liderazgo sectorial. Por otro lado, los riesgos incluyen presión de costes por divisas, aranceles en EE.UU. y menor demanda europea.

Precio de la acción de Inditex

Como podemos ver en la gráfica a continuación, el indicador técnico MACD se sitúa en posición de compra para Inditex.

Fuente : Plataforma de XTB

