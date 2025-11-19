Las acciones de Solaria retroceden un 4%

Corrección sana en las acciones de Solaria, que vienen de una subida espectacular del 16% en una sola jornada, el pasado 17 de noviembre, fecha en la que presentó sus resultados trimestrales. La recogida de beneficios de hoy la sitúa como la más bajista del Ibex 35, con un 3,8% de caída.

Este retroceso se produce a pesar de que Goldman Sachs ha mejorado la calificación de la fotovoltaica española, citando su enfoque emprendedor ante las tendencias energéticas y su sólida ejecución. Se apunta a que Solaria está bien posicionada para beneficiarse del auge del mercado europeo de centros de datos y de la creciente demanda energética. El consenso ha elevado las estimaciones de BPA para el período 2027-2030.

Solaria, tal y como comunicó en su Capital Markets Day el pasado lunes 17 de noviembre, prevé que su EBITDA se duplique en 2028, alcanzando los 521 millones de euros.

Las acciones de Solaria suben un 100% en lo que va de año duplicando su valor hasta los 17 euros por título. La mejora de Goldman Sachs, de neutral a compra, le adjudica un precio objetivo de 22 euros, lo que le deja un 30% de potencial alcista.

