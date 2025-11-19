El Ibex 35 trata de recuperar ritmo

El Ibex 35 abre la jornada con leves descensos, pero la sangría de ayer ha parado. El ánimo es de dudas en Europa en general pero parece que el leve shock de ayer se ha superado y los índices europeos encaran una sesión de contemplación ante las actas de la FED y los resultados de Nvidia de esta noche. Todo ello a pesar de que en Asia hemos visto algo de dudas.

Empresas que más suben del Ibex 35

La parte alta del Ibex 35 está dominada por Fluidra, que se anota una subida de algo más del 1%. La compañía también tiene una importante exposición a Estados Unidos, pero ayer no fue demasiado castigada. Repsol por su parte consigue repuntar aunque los precios del petróleo estén corrigiendo un 0,8%. Redeia fue de las pocas empresas que ayer resistía las caídas y hoy continúa al alza.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de Solaria son las que más caen, con un descenso de algo más del 2% después de que ayer sufriera caídas del 1,7% a pesar de que la jornada la empezó al alza. Las subidas del lunes fueron del 15% y es normal ver corrección después de subidas verticales. Por su lado, Endesa sufrió ayer un recorte de precio objetivo y a pesar de los descensos de ayer hoy también achaca el impacto. Mientras, Puig está cayendo un 2% a pesar de que la perspectiva para el sector había mejorado, ubicándose de nuevo por debajo de los 14€ por acción.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

