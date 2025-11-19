El Ibex 35 trata de recuperar ritmo

- El Ibex 35 intenta recuperar el tono
- Solaria es la más bajista de la sesión
El Ibex 35 abre la jornada con leves descensos, pero la sangría de ayer ha parado. El ánimo es de dudas en Europa en general pero parece que el leve shock de ayer se ha superado y los índices europeos encaran una sesión de contemplación ante las actas de la FED y los resultados de Nvidia de esta noche. Todo ello a pesar de que en Asia hemos visto algo de dudas.
Empresas que más suben del Ibex 35
La parte alta del Ibex 35 está dominada por Fluidra, que se anota una subida de algo más del 1%. La compañía también tiene una importante exposición a Estados Unidos, pero ayer no fue demasiado castigada. Repsol por su parte consigue repuntar aunque los precios del petróleo estén corrigiendo un 0,8%. Redeia fue de las pocas empresas que ayer resistía las caídas y hoy continúa al alza.
Empresas que más bajan del Ibex 35
Las acciones de Solaria son las que más caen, con un descenso de algo más del 2% después de que ayer sufriera caídas del 1,7% a pesar de que la jornada la empezó al alza. Las subidas del lunes fueron del 15% y es normal ver corrección después de subidas verticales. Por su lado, Endesa sufrió ayer un recorte de precio objetivo y a pesar de los descensos de ayer hoy también achaca el impacto. Mientras, Puig está cayendo un 2% a pesar de que la perspectiva para el sector había mejorado, ubicándose de nuevo por debajo de los 14€ por acción.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
