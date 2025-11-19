Las acciones de Inditex repuntan con sus resultados en mente

Las acciones de Inditex están subiendo hoy más de un 1% y aunque todavía quedan dos semanas para sus resultados, hay inversores que ya lo tienen en mente. Además, el consenso de analistas todavía le da un potencial positivo, al igual que desde XTB. ¿Qué esperar de Inditex? Recordad que Inditex es una de las compañías que forman parte de nuestra Selección Ibérica de la Selección de Ideas de XTB.

Las acciones de Inditex en el foco

El consenso de analistas que evalúa las acciones de Inditex en Bloomberg asciende a 31 personas, por lo que es una compañía muy seguida por el mercado. en ese sentido, 19 de ellos le otorga una recomendación de "comprar", 8 de "mantener" y tan solo 4 de "vender". El precio objetivo medio es de 50,89€, lo que supone un potencial de tan solo el 8,6%. Sin embargo, el precio objetivo más alto otorgado asciende a 60€ por acción, otorgado por Rothschild, aunque los 55€ también es un precio habitual.

Desde XTB le asignamos un precio obetivo a las acciones de Inditex de 54,7€, lo que supone un potencial del 16,8%. Sin embargo, todavía podríamos ver un comportamiento errático en el más corto plazo en los resultados de Inditex porque el sector está en una fase de recuperación y actualmente Inditex está centrada en expandir su ventaja competitiva en el área logística. De momento, el consenso espera un crecimiento de los ingresos de algo más del 5% en las tiendas comparables en el tercer trimestre del año, aunque hay que señalar que los resultados del sector han conseguido batir expectativas, por lo que no sería raro ver unas mejores cifras de Inditex.

Las acciones de Inditex caen un 6,5% en este 2025.

¿Cómo comprar acciones de Inditex?

