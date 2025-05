Las acciones de Starbucks caen tras decepcionar al mercado

Starbucks (SBUX.US) presentó ayer sus resultados trimestrales, que no han tenido una buena acogida en los mercados. Las acciones de la compañía cayeron casi un 7% en las operaciones posteriores al cierre del mercado. Los resultados de Starbucks decepcionan y sus acciones se hunden Los resultados de Starbucks reflejan un aumento anual del 2% en sus ingresos trimestrales, hasta alcanzar los 8.800 millones de dólares, en línea con las expectativas. Sin embargo, también muestran una caída del 50% en sus ingresos netos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La cadena estadounidense de cafeterías se ha visto muy limitada para impulsar su crecimiento después de los aumentos de precios, las largas colas o tiempos de espera online y los boicots relacionados con la supuesta postura de la compañía sobre la guerra en Oriente Medio. También se enfrenta a las perspectivas cada vez más sombrías de los estadounidenses sobre la economía, lo que ha contribuido también a los débiles resultados de Chipotle Mexican Grill. En Norteamérica, el mayor mercado de Starbucks, una disminución en las transacciones provocó una caída de las ventas más pronunciada de lo previsto. El negocio internacional tuvo un mejor desempeño, con un aumento del 2% en las ventas comparables. China también destacó, con ventas estables, mejores de lo esperado y una notable mejora con respecto al trimestre anterior. Mayores costes Bajo la dirección de Brian Niccol, quien asumió el cargo en septiembre, Starbucks ha buscado revertir una caída de ventas que persiste desde hace más de un año, simplificar los menús y restaurar una sensación de cafetería acogedora que se perdió durante la pandemia de Covid-19. Pero estos objetivos para mejorar las cafeterías tiene un coste. Starbucks ha informado de que los gastos operativos de las tiendas aumentaron un 12,1%, alcanzando los 4.200 millones de dólares, en el trimestre. La compañía indicó que la mano de obra adicional para apoyar la estrategia "De vuelta a Starbucks" de Niccol fue una de las razones por las que los gastos de las tiendas afectaron la rentabilidad. Starbucks cuenta con 361.000 empleados en todo el mundo, la mayoría en cafeterías. Los empleados se han quejado de sentirse abrumados al tener que gestionar los pedidos en tienda y online en las horas de mayor afluencia, mientras que los clientes se han sentido frustrados por los largos tiempos de espera. Starbucks está considerando cambios adicionales en la red de tiendas y sus operaciones, lo que podría resultar en cargos por reestructuración, además de gastos como las indemnizaciones por despido para los trabajadores despedidos a principios de este año. Efecto de los aranceles Starbucks ha anunciado que está tomando medidas como diversificar sus fuentes de café y redirigir los envíos para minimizar los aranceles. La compañía está aumentando sus reservas de café, entre otras medidas, para hacer frente a la volatilidad de los precios del grano de arábica. Los aranceles base del 10% de Trump, que entraron en vigor en abril, aumentarán el coste de las importaciones de granos de café de Starbucks a Estados Unidos desde países como Brasil y Colombia. Starbucks ha dicho que los precios del café al por mayor, que actualmente se negocian en máximos históricos de más de 4 dólares por libra, representan entre el 10 y el 15 por ciento de sus costes de producto y distribución. Las acciones de Starbucks se desplomaron ayer tras la presentación de resultados. En el acumulado del año, además, las acciones de Starbucks acumulan una caída de más del 7%, que pone de manifiesto las complicaciones que está atravesando la compañía.





