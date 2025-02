Starbucks anuncia importantes despidos corporativos

Las acciones de Starbucks (SBUX.US) han subido un 2% después de que la compañía anunciara sus planes de eliminar 1.100 puestos de apoyo corporativo y varios cientos de puestos vacantes a nivel mundial como parte de la estrategia de recuperación del director ejecutivo Brian Niccol. Starbucks anuncia despidos La reestructuración se produce después de que Starbucks informara de unos ingresos interanuales estables en su último trimestre, con unas ganancias por acción que cayeron un 23% en comparación con el mismo período del año pasado. El gigante del café se ha enfrentado a cuatro trimestres consecutivos de descenso de las ventas en las mismas tiendas y del tráfico peatonal a nivel mundial, que cayeron un 4% y un 6% respectivamente en el trimestre más reciente. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Dirección estratégica y contexto de la industria En una carta a los empleados, Niccol enfatizó que los despidos están diseñados para "simplificar la estructura de la empresa, al mismo tiempo que se eliminan capas y duplicaciones y se crean equipos más pequeños y ágiles". El director ejecutivo, que asumió el mando el 9 de septiembre, está implementando su plan "Back to Starbucks", que se centra en los productos básicos de café, mejores precios y un servicio más rápido. "Nuestra intención es operar de manera más eficiente, aumentar la responsabilidad, reducir la complejidad e impulsar una mejor integración", escribió Niccol. "Todo con el objetivo de estar más centrados y poder generar un mayor impacto en nuestras prioridades". Starbucks no está sola en la reestructuración corporativa, ya que otras cadenas de restaurantes, incluidas Bloomin' Brands y Yum Brands, han anunciado recientemente medidas similares para agilizar las operaciones y reducir los costos. Puntos clave de los despidos de Starbucks Los despidos corporativos afectan aproximadamente al 7% de los 16.000 puestos de apoyo de la empresa

Los empleados de las tiendas, los trabajadores de tostado, fabricación y distribución no se verán afectados

Los líderes de nivel de vicepresidente de América del Norte ahora deben trabajar en la oficina al menos tres días a la semana

Las futuras contrataciones corporativas deberán tener su base en Seattle o Toronto

Los empleados afectados recibirán paquetes de indemnización, incluidos el salario y los beneficios hasta el 2 de mayo Cotización de las acciones de Starbucks Las acciones de Starbucks cotizan cerca de su máximo histórico (ATH) de 114,65 dólares. Los alcistas intentarán recuperar este nivel, mientras que los bajistas intentarán empujar el precio por debajo del mínimo reciente de 111,48 dólares. El RSI está formando una divergencia alcista con máximos más altos, mientras que el MACD se está ajustando, lo que indica un posible cruce alcista. Fuente: xStationFuente: xStation5

