¿Por qué Starbucks debería valer un 30% menos en bolsa? Las acciones de Starbucks (SBUX.US) suben un 50% desde que en septiembre del 2024 llegara como nuevo CEO Brian Niccol, exCEO de Chipotle que había sido capaz de liderar la compañía hasta ser una de las mejores empresas de comida rápida del sector. Los inversores esperan que Starbucks sea capaz de volver a sus raíces. Sin embargo, ¿están ya las acciones de Starbucks sobrevaloradas?

Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Para leer el análisis completo pincha aquí. El sector de comida rápida sufre El sector de comida rápida está sufriendo una ralentización importante de los ingresos, propiciada por un débil comportamiento de Estados Unidos. La inflación acumulada y unas expectativas que no terminan de reducirse ha provocado que muchos consumidores reduzcan su consumo de comida rápida en las principales cadenas y tan solo algunas compañías están consiguiendo crecer a un ritmo alto. En este mercado, Starbucks también sufre y sus ventas comparables caen más de lo que lo hace el sector, a pesar de ser la empresa más grande de la industria. Fuente: Equipo de Análisis de XTB España. Datos extraídos de los informes de las compañías y Bloomberg Fuente: Equipo de Análisis de XTB España. Datos extraídos de los informes de las compañías y Bloomberg A esto se le suma otros problemas, como el aumento del coste de las materias primas, que ha deteriorado el margen de algunas empresas. Sin embargo, el peor impacto se lo está llevando Starbucks, achacando un aumento del coste operativo de los locales y un aumento del precio del café. Starbucks compra la materia prima para los próximos 12-18 meses, por lo que estaríamos hablando que actualmente el café que está vendiendo le costó alrededor de un 20% más que el año anterior. Fuente: Equipo de Análisis de XTB España. Datos extraídos de los informes de las compañías y Bloomberg Fuente: Equipo de Análisis de XTB España. Datos extraídos de los informes de las compañías y Bloomberg Lo peor, sin embargo, aún está por venir, ya que el precio del café ha subido en un año un 113%, mientras que los del cacao un 175%, lo que empezará a impactar en el margen de la compañía en el segundo semestre de este 2025. El negocio de Starbucks puesto a prueba El negocio de Starbucks es simple. La compañía compra y tosta café de alta calidad para venderlo mayormente en las bebidas que ofrece en sus cafeterías, donde también se pueden encontrar té y otros tipos de bebidas tanto frías como calientes. Divide su negocio en: Norteamérica: engloba Estados Unidos (73.8% de los ingresos) y Canadá y representa el 74,7% de los ingresos y el 73,1% del beneficio operativo antes de corporativos. Tiene un margen EBIT del 14,8% Internacional: incluyendo China (8,3% de los ingresos), Japón, Asia Pacífico, Oriente Medio, África, Latinoamérica y Caribe. Representa el 20,3% de los ingresos y el 14,3% del beneficio operativo. Tiene un margen EBIT del 14,2% Desarrollo de canal: incluye los paquetes de café o té vendidos, así como los ingresos por royalties de su asociación con Nestlé. Representa el 5% de los ingresos y el 12,6% del EBIT. Tiene un margen EBIT del 52,3% En general, se ha producido un deterioro de los ingresos en el 2024, aunque el más preocupante es el de Norteamérica, dado que es la principal región de la compañía. Mientras, la ralentización de los ingresos en internacional se ha debido en parte por la debilidad de la demanda china. Fuente: Equipo de Análisis de XTB España. Datos extraídos de los informes de la compañía Fuente: Equipo de Análisis de XTB España. Datos extraídos de los informes de la compañía En cuanto a la gestión de los locales, Starbucks tiene dos modelos: gestión propia (82% de los ingresos del grupo) y licencias (12% de los ingresos). En el caso de las licencias, son similares a la franquicia pero Starbucks tiene un mayor control. En Estados Unidos hay mayor presencia de tiendas propias (60,6%) que en el extranjero (45,8%). Sin embargo, hay que señalar que en el primer trimestre se redujo considerablemente el ritmo de aperturas y pensamos que la compañía debe ser ahora más selectiva en los nuevos locales, así como primar la gestión propia para tener un mayor control con el que enfrentarse a la situación actual. Fuente: Equipo de Análisis de XTB España. Datos extraídos de los informes de la compañía Fuente: Equipo de Análisis de XTB España. Datos extraídos de los informes de la compañía Starbucks lleva cuatro trimestres consecutivos teniendo un mal desempeño operativo. El caso de Norteamérica es el más notorio y el mayor castigo ha venido de la caída del número de transacciones, sobre todo en su 2024 fiscal, aunque también ha caído el crecimiento del ticket medio. Pese a la llegada de Brian Niccol, aún no se ha conseguido dar la vuelta a la situación, aunque ya se están tomando medidas. Fuente: Equipo de Análisis de XTB España. Datos extraídos de los informes de la compañía Fuente: Equipo de Análisis de XTB España. Datos extraídos de los informes de la compañía ¿Qué está haciendo Starbucks para arreglar la situación? “Back to Starbucks”. Este es el nuevo plan de Brian Niccol para conseguir darle la vuelta a la situación y consiste en: Fuerza laboral: minimizar la rotación del personal y aumentar el número medio de horas trabajadas por cada empleado, con el objetivo de poder atender a los consumidores durante los picos de la mañana. En las posiciones de encargado, se está incentivando la promoción interna, con el 90% de las posiciones de liderazgo copadas por personas de dentro de la empresa. Por otro lado, se seguirá expandiendo el proceso Siren, que consiste en un orden específico de pasos a la hora de preparar los cafés, un empleado “comodín” que atenderá donde se esté produciendo un cuello de botella y un sistema digital que trata de anticipar la demanda Renovación del espacio comercial: se han vuelto a poner las barras de condimentos para mejorar la experiencia del consumidor y aumentar la velocidad del servicio. Por otro lado, a lo largo de este año se instalarán en todos los locales propios las nuevas cafeteras Clover Vertica, que permitirán mejorar los tiempos. También se está revisando el espacio comercial, como las mesas y sillas, para que el local sea aún más cómodo. Además, se tratará de incentivar los pedidos por la app (alrededor del 30% de las transacciones ya son por la app) y se creará un espacio especial para la recogida de los pedidos online. Reducción de la carta: sin duda, esta es una de las medidas clave para el éxito de Starbucks. Se reducirá el tamaño de la carta, simplificando además el catálogo de precios, centrándose en menos oferta pero de mayor calidad. Se ha eliminado el sobrecargo por las leches especiales, lo que supone una reducción del precio para el consumidor de un 10% y se ha establecido el objetivo de no subir los precios en este 2025 en las tiendas propias de Norteamérica. Sin embargo, se está reduciendo la frecuencia de los descuentos, que perjudicaba a la imagen de marca y se han mostrado ineficaces. Mejora del storytelling: se impulsarán las tareas de marketing para volver a poner de nuevo el foco en la experiencia del consumidor y mostrarle Starbucks como la casa del café para los consumidores Desempeño financiero de Starbucks A pesar de la ralentización del crecimiento en el 2024 y de la caída en el primer trimestre del 2025, los ratios de Starbucks no han empeorado demasiado, con una mejora en 2024 del ciclo de conversión de efectivo por una reducción de inventarios. Por otro lado, cuenta con una posición financiera sólida de 2 veces deuda neta/EBITDA y un ratio de cobertura superior a 9 veces. Casi el 60% de su deuda vence más allá del 2029, por lo que en el corto plazo no tendrá problemas de liquidez. En el periodo 2017-20024, los ingresos crecieron a un ritmo del 8,1% anualizado, mientras que el EBIT en un 4,6%. Esto se debe principalmente a unos márgenes que no despegan y que son inferiores al 2017 debido a un aumento importante del gasto operativo de las tiendas. Fuente: Equipo de Análisis de XTB España. Estimación propia con datos extraídos de los informes de la compañía Fuente: Equipo de Análisis de XTB España. Estimación propia con datos extraídos de los informes de la compañía Valoración de las acciones de Starbucks Para calcular el precio objetivo de las acciones de Starbucks, hemos realizado una serie de proyecciones sobre el crecimiento de los ingresos de sus tiendas, con especial hincapié en las tiendas propias. Esperamos que, si bien se recuperen los ingresos, los márgenes se deterioren por el aumento de los precios del café. Para más detalle puedes pinchar en el enlace de debajo del vídeo, donde se desglosan todas las proyecciones. Tanto con el descuento de flujos como con la valoración por múltiplos, el precio objetivo de las acciones de Starbucks está muy por debajo del precio de cotización actual, a pesar de que nuestras proyecciones no son demasiado estrictas. Ponderando por método, nuestro precio objetivo para las acciones de Starbucks es de 77,4$, un 33% por debajo de su cotización actual. ¿Cómo comprar acciones de Starbucks? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Starbucks para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.