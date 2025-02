Las acciones de Super Micro Computer caen en un día crucial

Las acciones de Super Micro Computer caen antes de la apertura del mercado cerca del 4%, en un día crucial para el futuro de la compañía. ¿Seguirán las acciones de Super Micro Computer en el Nasdaq? El índice Nasdaq fijó el día de hoy como la fecha límite para que Super Micro Computer presentase sus ​​estados financieros correspondientes al año fiscal completo que terminó el 30 de junio y los tres meses que terminaron el 30 de septiembre. Si no cumple con el requerimiento, se enfrenta el riesgo de ser excluida del índice. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones de Super Micro Computer, que cotizan bajo el símbolo SMCI, corrigieron ayer un 8%, lo que la ha llevado a cotizar en números rojos durante los últimos cinco días. Sin embargo, las acciones de la empresa acumulan una subida del 70% desde principios de año. El año pasado, tras la salida por sorpresa de su auditor, las dudas sobre sus prácticas contables pesaron sobre sus acciones. En principio, Super Micro ha dicho que en su última investigación no encontró evidencia de fraude o mala conducta, nombró un nuevo auditor y pronosticó ingresos de 40 mil millones de dólares en 2026, lo que ayudó a que las acciones se recuperaran desde un mínimo de 18 dólares en noviembre del año pasado en un rally alcista histórico que le ha llevado en la actualidad a cotizar en cerca de los 50 dólares. Sin embargo, los últimos resultados publicados fueron decepcionantes, ya que no alcanzaron las estimaciones de ingresos y beneficios, y la empresa emitió un recorte significativo de su orientación para el año fiscal 2025. Super Micro Computer no alcanzó las cifras de ingresos (5,65 mil millones frente a los 5,77 mil millones esperados) y el margen bruto disminuyó, pasando del 13,3% del primer trimestre al 11,9% del segundo trimestre, debido a las interrupciones por la presentación retrasada del 10-K, la combinación de clientes y productos y el aumento de las inversiones en I+D. Sin embargo,, y la empresa emitió un recorte significativo de su orientación para el año fiscal 2025. Super Micro Computer no alcanzó las cifras de ingresos (5,65 mil millones frente a los 5,77 mil millones esperados) y el margen bruto disminuyó, pasando del 13,3% del primer trimestre al 11,9% del segundo trimestre, debido a las interrupciones por la presentación retrasada del 10-K, la combinación de clientes y productos y el aumento de las inversiones en I+D.

