Las acciones de Técnicas Reunidas se disparan un 8%: ¿Qué ha ocurrido?

Las acciones de Técnicas Reunidas (TRE.ES) suben un 8% tras la noticia de que ha confirmado que cancelará en breve todo el préstamo que la Sepi concedió en 2022. Esto se ha producido en el Investor Day y era algo totalmente inesperado por el mercado.

Técnicas Reunidas cancela el préstamo de la Sepi

En 2022 la Sepi concedió un préstamo de 340 millones de euros a Técnicas Reunidas, pero la compañía acaba de confirmar que lo cancelará el 1 de diciembre de este año, es decir, de manera anticipada. Esto es una noticia importante porque el endeudamiento en este tipo de empresas se interpreta como un lastre, tanto para el balance como para la cuenta de resultados por el impacto de los intereses.

También ha influido la mejora en el beneficio operativo esperado para el 2026, lo que refleja una mejora en la eficiencia y una mejora en la actividad económica.

Las acciones de Técnicas Reunidas repuntan un 120% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB Fuente: Plataforma de XTB

