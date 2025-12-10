Las acciones de Telefónica apenas están reaccionando a la nueva noticia sobre el ERE que realizará y que está negociando con los sindicatos. Después del gran impacto negativo que tuvo el recorte del dividendo, las acciones de Telefónica han tenido un comportamiento errático y las nuevas negociaciones con respecto al ERE tampoco traen buenas noticias.

Telefónica rebaja la magnitud de su ERE

Las acciones de Telefónica no se inmutan ante las nuevas cifras que se manejan para el ERE. En concreto, desde los alrededor de 6.000 despidos que en un inicio se planeaba, la cifra se redujo a 5.040 empleados. Además, también se ha establecido el umbral mínimo en 4.600 salidas a partir del cual Telefónica no podrá realizar despidos forzosos. Esto significa que si las salidas son de 4.600 empleados, Telefónica se quedaría en esa cifra y no podría despedir a ningún empleado más de manera forzosa.

Aunque los sindicatos todavía no están contentos con este nuevo umbral, en el anterior ERE la adhesión voluntaria superó incluso el número de despidos que se había establecido, por lo que no sería descartable que un alto porcentaje del ERE actual también se realice de manera voluntaria.

Esto pone de relevancia el exceso de plantilla de la compañía y las necesidades de transformación. El nuevo plan estratégico puede ser de transición, pero desde luego es fundamental para afrontar una nueva fase dentro de unos años, cuando el sector debería tener un panorama algo más despejado.

Las acciones de Telefónica caen un 8% en este 2025, pero el desplome desde octubre supera el 20%.

Fuente: Plataforma de XTB

