¿Qué impacto tendrá el ERE de Telefónica?

Telefónica se reúne hoy con los sindicatos para afrontar un nuevo ERE del que se habla que podría rondar las 6.000 personas. El último ERE se terminó el año pasado y la compañía vuelve a utilizar esta figura para aliviar costes.
El ERE de Telefónica podría tener un impacto de más de 2.000 millones
El ERE de Telefónica del año pasado supuso un desembolso medio por empleado de unos 380.000 euros, por lo que si se realiza el ERE completo por 6.000 personas estaríamos hablando de un impacto de más de 2.000 millones de euros. Sin embargo, los cálculos de la empresa deberían mostrar que el ahorro para los próximos años es mayor que el coste en el ejercicio del impacto. Este movimiento se ejecuta para reducir los costes fijos de los próximos años y de cara a ser más flexible para adaptarse a los cambios del mercado.
En cualquier caso, todavía tendremos que estar atentos a las negociaciones con los sindicatos y a las condiciones finales porque es posible que finalmente el ERE sea menor al estimado hasta el momento.
Las acciones de Telefónica caen un 7% en este 2025.
