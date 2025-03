Las acciones de Tesla (TSLA.DE) se desploman en la preapertura después de que BYD, uno de sus máximos competidores, haya presentado una nueva tecnología de carga rápida para coches eléctricos. Según BYD, permitirá cargar vehículos eléctricos a una velocidad comparable al tiempo que tardan en repostar los coches de gasolina. La compañía afirma que el nuevo sistema "Super e-Platform" permitirá a los coches recorrer 470 km con tan solo 5 minutos de carga. Esta tecnología podría cambiar radicalmente la actitud de los consumidores hacia los coches eléctricos. Una de las principales críticas a este tipo de vehículos sigue siendo su menor autonomía en comparación con los coches de gasolina, sumada a los mayores tiempos de carga. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La nueva tecnología de BYD le permitiría a la compañía liderar la gama de carga por minuto. Fuente: Bloomberg Finance L.P. Las acciones de BYD, en máximos La presentación de la nueva tecnología ha impulsado las acciones de BYD a nuevos máximos. La capitalización bursátil de la compañía se sitúa actualmente en 159.840 millones de dólares, superando la capitalización bursátil combinada de Ford, Volkswagen y BMW. Comparación de la capitalización bursátil de BYD y la capitalización bursátil combinada de Ford, Volkswagen y BMW (en miles de millones de dólares). Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Las acciones de Tesla caen tras la presentación de BYD Las acciones de Tesla han caído más de un 3% tras los informes sobre el éxito de BYD. Esta caída llega en medio del deterioro de la confianza en la compañía estadounidense, que ha firmado varias jornadas negativas en lo que llevamos de año. Con este descenso, las acciones de Tesla se acercan nuevamente a los mínimos de marzo, un nivel que representa su valor más bajo desde octubre del año pasado. Las acciones de Tesla están cayendo en la preapertura del mercado. Fuente: xStation

