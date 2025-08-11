Las acciones de Tesla suben alrededor de un 4%

Las acciones de Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) han arrancado la semana con fuerza, registrando una subida superior al 3,5% y cotizando en torno a los 342 dólares, en lo que supone su mejor jornada desde mediados de julio. El repunte se produce en medio de un clima de optimismo renovado sobre la evolución de sus entregas, la estabilización de costes y el impulso técnico que ha despertado el interés de los inversores institucionales.

Tesla vuelve a acelerar en bolsa, y aunque el camino sigue lleno de curvas, el mercado parece dispuesto a seguirle el ritmo. ¿Será este el inicio de una nueva fase alcista o solo un rebote técnico? El próximo trimestre tendrá la respuesta.

¿Qué está impulsando a las acciones de Tesla?

Tesla ha roto al alza con volumen creciente, lo que ha activado señales de compra en varios marcos temporales. Expectativas de entregas : Aunque se espera que las cifras trimestrales muestren una ligera caída respecto a las estimaciones iniciales, los analistas recuerdan que situaciones similares en años anteriores no impidieron fuertes recuperaciones posteriores.

: Aunque se espera que las cifras trimestrales muestren una ligera caída respecto a las estimaciones iniciales, los analistas recuerdan que situaciones similares en años anteriores no impidieron fuertes recuperaciones posteriores. Confianza en el largo plazo: Las previsiones apuntan a que Tesla podría alcanzar los 417 dólares por acción para finales de 2029, lo que refuerza el atractivo de la acción como apuesta estructural en el sector de movilidad eléctrica.

Contexto estratégico

Tesla ha reforzado su posición en el mercado con inversiones en nuevas fábricas en India y México, mientras acelera el desarrollo de su plataforma de conducción autónoma. Además, el CEO Elon Musk ha reiterado que el evento de presentación del Robotaxi, previsto para octubre, será “el más importante en la historia de la compañía”.

Sentimiento de los inversores

La subida de hoy refleja un cambio de tono en el mercado: tras meses de presión por costes, competencia china y dudas regulatorias, los inversores parecen volver a apostar por Tesla como líder tecnológico más allá del automóvil. El repunte también coincide con una semana clave para los datos de inflación en EE. UU., que podrían influir en la política monetaria y, por tanto, en el coste de capital para empresas de alto crecimiento.