Wall Street sube a pesar de los informes mixtos de ISM y ADP 🗽

Mercados bursátiles en EE.UU. y Europa
Los índices estadounidenses están subiendo hoy a pesar de un conjunto mixto de datos de ADP e ISM de servicios.
-
El Nasdaq 100 sube más de 0,5%.
-
Los futuros del Dow Jones avanzan casi 0,7% antes del informe clave de NFP programado para mañana a las 12:30 PM GMT.
Los mercados europeos también registraron una sesión sólida:
Empieza a invertir hoyHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
-
El DAX cerró con un alza de 0,72%.
-
El FTSE 100 y el Euro Stoxx 50 subieron más de 0,4%.
Wall Street: desempeño sectorial y corporativo
En Wall Street, las acciones de Alphabet están bajo presión, mientras que Amazon lidera al grupo de Big Tech con una subida de casi 4%.
En el sector de semiconductores, Taiwan Semiconductor se muestra notablemente más débil a pesar de la fortaleza general.
Tras el cierre, Broadcom publicará resultados. Al mismo tiempo, informes de prensa sugieren que Microsoft está preparada para evitar una multa de la Unión Europea ofreciendo desagregar Teams.
Datos macroeconómicos en EE.UU.
Los datos frescos siguen mostrando presiones elevadas en los precios de los servicios, aunque el índice de precios pagados del ISM estuvo ligeramente por debajo de lo previsto, aún cerca de 70.
El mercado laboral muestra señales de enfriamiento, con el informe de ADP y el subíndice de empleo del ISM debilitándose.
Principales publicaciones de datos en EE.UU.:
-
Índice ISM de servicios: 52 (Previsión: 51 | Anterior: 50,1)
-
Índice de actividad empresarial: 55 (Previsión: 53 | Anterior: 52,6)
-
Índice de empleo: 46,5 (Anterior: 46,4)
-
Índice de precios pagados: 69,2 (Anterior: 69,9)
-
Solicitudes de desempleo: 237K (Previsión: 230K | Anterior: 229K)
-
Balanza comercial: –78,30B USD (Previsión: –77,70B | Anterior: –59,10B)
-
Cambio en el empleo ADP: 54K (Previsión: 73K | Anterior: 104K)
Noticias corporativas del sector tecnológico
-
Salesforce: lidera las caídas con –6% tras emitir una guía de ingresos más débil. Aunque el BPA y las ventas trimestrales superaron previsiones, los inversores temen una desaceleración del crecimiento. El CEO Marc Benioff minimizó los riesgos relacionados con la IA.
-
GitLab: sus acciones cayeron más de 7% tras el cambio de CFO y una perspectiva más débil.
Panorama macro y de materias primas
Divisas y criptomonedas
-
El dólar estadounidense se fortalece, con el índice dólar subiendo 0,3%.
-
En criptomonedas, el sentimiento sigue débil: Bitcoin cae casi 2% y Ethereum más de 3%.
Metales preciosos e industriales
-
El oro cae 0,5%.
-
La plata retrocede 2%.
-
Los metales industriales muestran volatilidad limitada.
Energía
-
El petróleo pierde más de 1%, tras el informe mixto de inventarios de la EIA.
-
El gas natural se mantiene estable tras un incremento en almacenamiento de 55 bcf, en línea con lo esperado.
Inventarios de crudo: +2,415M (Previsión: –1,9M | Anterior: –2,392M)
Inventarios de gasolina: –3,795M (Previsión: –1,4M | Anterior: –1,236M)
Inventarios de Cushing: +1,590M (Anterior: –0,838M)
Comentarios de la Reserva Federal
John Williams, presidente de la Fed de Nueva York, adoptó un tono ligeramente dovish:
-
Señaló que la inflación en EE.UU. probablemente no volverá al objetivo hasta 2027.
-
Enfatizó que la política monetaria sigue siendo restrictiva.
-
Advirtió sobre los riesgos de desaceleración en el mercado laboral.
-
Describió la inflación en los servicios como “aceptable” y avanzando en la dirección correcta.
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.