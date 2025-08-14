Las acciones de Thyssenkrupp se desploman un 7%

Las acciones de Thyssenkrupp caen un 67% tras anunciar un recorte en sus previsiones anuales. La compañía alemana espera ahora una bajada de entre el 5 % y el 7 % en ventas, frente al 3 % estimado previamente, debido a una fuerte caída de la demanda internacional y al impacto de los aranceles del 50 % impuestos por EE. UU. al acero europeo. El grupo industrial, uno de los pilares históricos de la ingeniería europea, enfrenta una tormenta perfecta: caída de la demanda internacional, presión sobre los precios del acero y un entorno comercial cada vez más hostil. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el tercer trimestre fiscal, la empresa registró una pérdida neta de 255 millones de euros, muy por encima de los 33 millones del mismo periodo del año anterior. Las ventas cayeron un 9 %, afectadas por la debilidad en el sector de automoción y la presión sobre los precios del acero. Los inversores han respondido con contundencia: el desplome del 7 % en la cotización sitúa a Thyssenkrupp entre los valores más castigados del Dax 40. El mercado castiga la falta de visibilidad estratégica, mientras Thyssenkrupp estudia ajustes en sus divisiones más expuestas, como Steel Europe y Marine Systems.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.