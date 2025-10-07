Las acciones de Trilogy Metals, empresa estadounidense de exploración de minerales, se disparan un 230% en Bolsa después de que se conociese que el Gobierno Americano se ha convertido en accionista de la compañía, con el 10% de sus títulos.

La Casa Blanca se alía con Trilogy Metals

La Casa Blanca anunció ayer una alianza con Trilogy Metals como parte de un esfuerzo para desbloquear el suministro nacional de cobre y otros minerales críticos en el distrito minero de Ambler, en Alaska. La alianza supone una inversión de 35,6 millones de dólares por parte del gobierno estadounidense en Trilogy Metals.

Trilogy Metals celebró la decisión de Trump de otorgar permisos para el desarrollo de minerales críticos en Alaska, afirmando que el distrito minero de Ambler alberga algunos de los depósitos polimetálicos con predominio de cobre más ricos del mundo. La compañía declaró que la orden de Trump, que revierte el rechazo de la administración Biden al proyecto de Ambler Road, "refleja un renovado compromiso federal con el desarrollo responsable de los recursos en Alaska y destaca a Ambler Road como una infraestructura crítica bajo la política federal". Añadió que la medida ayudaría a asegurar las cadenas de suministro nacionales de minerales como el cobre, el cobalto, el zinc y el plomo, destacando la importancia de estos recursos en la infraestructura energética, las tecnologías de defensa y la manufactura.

China lidera la carrera de refinamiento de tierras raras

Por otro lado, China es el líder indiscutible de la cadena de suministro de minerales críticos, ya que produce casi el 70 % del suministro mundial de tierras raras y procesa casi el 90 %, lo que significa que importa estos materiales de otros países y los refina.

Políticos de Europa y Estados Unidos han señalado repetidamente el dominio de la cadena de suministro de Beijing como un desafío estratégico, en particular considerando que se espera que la demanda de minerales críticos crezca exponencialmente a medida que la transición a la energía limpia cobra ritmo.

¿Cómo comprar acciones de Trilogy Metals?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Trilogy Metals (TMQ.US) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.