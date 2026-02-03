Las acciones de Unicaja caen ligeramente después de presentar sus resultados trimestrales. El mercado reacciona de manera negativa a pesar del aumento del pay out, con un beneficio por debajo de lo esperado. La dinámica ha sido similar a la del sector, pero el banco sigue en proceso de reestructuración.

Cifras clave de los resultados de Unicaja del cuarto trimestre del 2025

Margen de intereses: 378 millones de euros, -0,8% interanual y +1,6% frente a expectativas

Comisiones netas: 135 millones de euros, +2,9% interanual y +1,43% frente a expectativas

Beneficio neto: 130 millones de euros, +6,1% interanual y -11,9% frente a expectativas

Opinión del Equipo de Análisis de XTB España sobre los resultados de Unicaja del cuatro trimestre

Margen de intereses de Unicaja

Los resultados de Unicaja muestran una caída esperada del margen de intereses, que ha conseguido estar por encima de lo estimado por el consenso de analistas gracias al crecimiento de la cartera crediticia. En concreto, esta se ha incrementado en un 0,4% interanual y un 1,9% intertrimestral, por lo que se sigue confirmando que la demanda de crédito en nuestro país está sana. En el caso de Unicaja el mayor crecimiento ha venido de los préstamos a empresas, pero igualmente la cartera hipotecaria es la más importante del balance, con el 62% del total de crédito. Sin embargo, la diversificación de Unicaja aumenta, ya que la nueva producción de crédito a empresas y autónomos se incrementó en un 46% interanual, frente al 30% de la nueva producción hipotecaria. En términos intertrimestrales los créditos al consumo se dispararon desde los 179 millones de euros en el tercer trimestre hasta los 257 millones de euros en el último y dado que estos créditos son los que tienen un mayor tipo de interés, ayudarán en los próximos trimestre.

Comisiones

La partida de comisiones sigue creciendo menos que para el resto de entidades, a pesar de que los activos gestionados siguen creciendo. En concreto, estos activos se incrementaron en un 13,7% interanual, con los fondos aumentando un 23%. Esto fue lo que permitió que las comisiones por fondos de inversión fueran las que más crecieron (23% interanual), pero la entidad sigue teniendo problemas para cobrar comisiones por otro tipo de servicios.

Beneficio neto y conclusión

El beneficio neto se ha quedado por debajo de las expectativas a pesar de que la entidad ha reducido considerablemente las provisiones. Podemos achacar esta reducción a que el entorno es más favorable a la solvencia, más allá de un simple ajuste contable para “maquillar resultados”. De hecho, esto debería expandirse a otras entidades.

Otra noticia destacada es que Unicaja eleva su pay out (porcentaje de beneficios que repartirá en dividendos) hasta el 70%, lo que supone una cifra muy atractiva para el accionista.

Cómo conclusión, pensamos que los resultados han estado en línea con lo que se le demandaba, aunque en particular todavía tiene retos importantes. La entidad podría sufrir si su partida de comisiones no crece gracias al cobro de otros servicios, aunque en el 2026 esperamos un margen de intereses plano. En ese sentido, creemos que Unicaja es de momento una de las entidades con menor potencial para remunerar al accionista en los próximos años.

Las acciones de Unicaja suben un 4% en este 2026.

