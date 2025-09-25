Las acciones de Unicaja caen por una nueva valoración

Las acciones de Unicaja (UNI.ES) han llegado a caer más de un 2% en la sesión de hoy y están en la cola del selectivo después de que un gran banco de inversión haya iniciado su cobertura de la empresa con un precio objetivo y una recomendación que no ha gustado al mercado.
Las acciones de Unicaja corrigen
Goldman Sachs ha iniciado cobertura de Unicaja y ha establecido un precio objetivo de 2,2 euros para sus acciones, lo que supone un potencial del -1,78% desde los precios actuales. Además, ha colocado una recomendación de "venta", por lo que la perspectiva para el valor no son buenas según el banco de inversión.
Goldman afirma que la compañía no tiene catalizadores a la vista y que el crecimento de los beneficios está ya totalmente descontado en el precio.
La realidad es que actualmente las acciones de Unicaja cotizan a múltiplo PER que es un 50% superior a su media de los últimos 3 años y un 27% por encima de una desviación estándar. Esto refleja la sobrevaloración actual de la banca española y la importancia que tendrán los resultados de este tercer trimestre para el desempeño en lo que queda de año.
Las acciones de Unicaja suben un 77% en este 2025.
