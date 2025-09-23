¿Por qué caen las acciones de Unicaja un 3%?

Las acciones de Unicaja (UNI.ES) caen un 3% en estos momentos de la sesión y son las peores del selectivo español. Sin embargo, no hay nada de lo que preocuparse y esto es un movimiento natural del mercado. Unicaja reparte dividendo este jueves.
Las acciones de Unicaja descuentan dividendo
Unicaja reparten un dividendo de 0,066 euros por acción este jueves, lo que supone un rendimiento por dividendo de alrededor del 2,86% a precios de cierre de ayer. Por ello, hoy la acción está descontando este dividendo de manera que los inversores que compren hoy acciones de Unicaja no podrán acceder a esta remuneración.
Nótese que la caída del 3% es algo mayor que la rentabilidad por dividendo, pero aún así estaríamos hablando que los descensos de hoy sin ese dividendo serían muy reducidos y nada significativos.
Las acciones de Unicaja suben un 76% en este 2025.
