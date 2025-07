Las acciones del gigante de defensa Kongsberg Gruppen se desploman un 12%

Las acciones del principal fabricante noruego de defensa Kongsberg Gruppen ASA (KOG.NO) cayeron un 12% hoy después de la publicación de las ganancias del segundo trimestre de la compañía. Los inversores reaccionaron con nerviosismo al aumento de los costos, una caída en las reservas de efectivo y un panorama mixto de la entrada de pedidos en varios segmentos comerciales. A pesar de la fuerte caída en el precio de las acciones de Kongsberg, la venta masiva no se ha extendido al sector de defensa en general. Los líderes del crecimiento como Rolls-Royce del Reino Unido (RR.UK) y Rheinmetall de Alemania (RHM.DE) continuaron registrando avances. La reacción del mercado parece ser principalmente una toma de ganancias después de un fuerte repunte en los últimos meses. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Kongsberg Gruppen – Principales datos financieros del segundo trimestre de 2025 Los ingresos aumentaron un 20 % interanual, alcanzando los 13 900 millones de coronas noruegas (NOK), frente a los 11 590 millones de NOK del segundo trimestre de 2024. El EBIT se situó en 1 920 millones de NOK, incluyendo una ganancia extraordinaria de 158 millones de NOK por la venta de su negocio de engranajes de dirección. Excluyendo esta ganancia, el margen EBIT aumentó al 12,8 %, en comparación con el 12,5 % del año anterior. El beneficio neto ascendió a 1 620 millones de NOK, frente a los 1 180 millones de NOK, y el beneficio por acción mejoró hasta 1,85 NOK (frente a 1,36 NOK). Los nuevos pedidos alcanzaron los 18.180 millones de coronas noruegas, en comparación con los 17.280 millones de coronas noruegas del segundo trimestre de 2024. La cartera de pedidos alcanzó la cifra récord de 138.800 millones de coronas noruegas, frente a los 95.560 millones de coronas noruegas del año anterior. Kongsberg destacó la sólida demanda en todos los segmentos de negocio, y las operaciones del segundo trimestre confirmaron tanto los sólidos fundamentos como el continuo impulso de crecimiento. La compañía destacó que cada división registró un crecimiento interanual de los ingresos, impulsado por: Mayor entrega de sistemas de misiles y defensa aérea en el segmento de defensa;

Fuerte actividad en el mercado de la construcción naval dentro de Kongsberg Maritime;

Aumento de la demanda de tecnologías submarinas, que abarca tanto el mercado civil como el de defensa.

Perspectivas de Defensa Kongsberg informó de una sólida demanda de sus sistemas de defensa, y varios países han indicado planes para adquirir soluciones Kongsberg. La compañía también formalizó una empresa conjunta estratégica con Thales, combinando sus unidades de comunicaciones tácticas. Esta operación fortalece la posición de la entidad fusionada en un sector de defensa que experimenta un aumento de la inversión en toda Europa. Liquidez y Desarrollos Estratégicos El efectivo y equivalentes de efectivo descendieron a 14.390 millones de coronas noruegas, frente a los 16.460 millones de coronas noruegas del trimestre anterior. El flujo de caja neto fue negativo en 2.080 millones de coronas noruegas, incluyendo 1.780 millones de coronas noruegas en pagos de dividendos. La deuda neta con intereses disminuyó a -9.070 millones de coronas noruegas, en comparación con los -11.300 millones de coronas noruegas del primer trimestre. En el segundo trimestre de 2025, la compañía firmó un acuerdo para adquirir Sonatech, empresa estadounidense especializada en acústica subacuática (sujeto a aprobación regulatoria). De los 109 000 millones de coronas noruegas en cartera de defensa, 22 000 millones de coronas noruegas se entregarán en el segundo semestre de 2025. Kongsberg Discovery Ingresos: 1230 millones de coronas noruegas (+21 % interanual), impulsado por las entregas de vehículos submarinos y sistemas cartográficos

EBIT: NOK 230 millones (frente a NOK 143 millones interanual)

Nuevos pedidos: 966 millones de coronas noruegas

Cartera de pedidos: NOK 2,92 mil millones

Gráfico: Kongsberg Gruppen (intervalo D1)

