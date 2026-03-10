¿Nvidia se está expandiendo al sector de la IA de software?

Nvidia está expandiendo su software en torno a la IA. Según informes de Wired, la compañía está trabajando en una plataforma de agentes de IA de código abierto llamada NemoClaw, dirigida principalmente a clientes empresariales. Se espera que la plataforma permita a las empresas implementar agentes de IA capaces de realizar tareas complejas para sus empleados. Antes de la apertura del mercado estadounidense, las acciones de Nvidia han mostrado poca reacción a estos informes, pero en los últimos días se han mantenido relativamente bien durante la ola de ventas del Nasdaq 100, lo que podría indicar una acumulación continua.

Nvidia amplía sus soluciones

El objetivo estratégico parece ser fortalecer el ecosistema de IA en torno a la tecnología de Nvidia. El proyecto se enmarca en la estrategia general de la compañía de construir una pila completa de IA, desde la infraestructura de hardware (GPU) hasta las herramientas de software que permiten a las empresas desarrollar, implementar y gestionar aplicaciones de IA.

Se espera que NemoClaw amplíe las capacidades de la plataforma NeMo de Nvidia, que se utiliza para gestionar el ciclo de vida de los modelos de IA, incluyendo la preparación de datos, el ajuste, la monitorización y la optimización de los modelos de producción.

Según informes, la compañía está en conversaciones con empresas como Salesforce, Cisco, Google, Adobe y CrowdStrike, que podrían integrar la plataforma en sus productos. Sin embargo, por el momento, no se han confirmado alianzas oficiales.

Un modelo de código abierto podría acelerar la adopción. Según el informe, los socios podrían utilizar la plataforma de forma gratuita a cambio de contribuir a su desarrollo. Este enfoque podría aumentar la probabilidad de un rápido crecimiento del ecosistema en torno a la herramienta. También se espera que la plataforma incluya funciones de seguridad y privacidad, especialmente importantes para los clientes empresariales, dada la creciente preocupación por la seguridad de los agentes de IA autónomos que realizan tareas en nombre de los usuarios.

Nvidia también busca capitalizar la creciente tendencia de los agentes de IA. El mercado está evolucionando gradualmente desde modelos de lenguaje de gran tamaño de propósito general hacia agentes de IA especializados capaces de razonar, planificar y ejecutar tareas de varios pasos. Con el tiempo, este cambio podría aumentar la demanda de infraestructura informática de alto rendimiento.En los últimos meses, Nvidia ha presentado herramientas como Nemotron y Cosmos, diseñadas para servir como componentes fundamentales para aplicaciones basadas en agentes. Al mismo tiempo, las herramientas de código abierto que se ejecutan localmente y automatizan secuencias de acciones han ganado popularidad. Uno de los ejemplos más destacados fue OpenClaw, que posteriormente fue adquirido por OpenAI.

Los comentarios del CEO de Nvidia, Jensen Huang, resaltan la importancia de esta tendencia. Huang describió el desarrollo como "probablemente el lanzamiento de software más importante de la historia", lo que subraya la importancia estratégica de los agentes de IA en la visión a largo plazo de Nvidia. Los informes de NemoClaw surgen solo unos días antes de la conferencia anual GTC de Nvidia en San José (del 16 al 19 de marzo), donde la compañía generalmente revela nuevas direcciones para su hoja de ruta de hardware y software de IA. Si el proyecto se anuncia oficialmente allí, podría reforzar aún más la estrategia de Nvidia de construir un ecosistema de IA integral, lo que aumenta la confianza del cliente en su tecnología no solo a nivel de hardware, sino también dentro de la capa de software.

Cotización de Nvidia