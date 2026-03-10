El petróleo ha iniciado la jornada con fuertes caídas después de que Donald Trump asegurara que el conflicto en Oriente Medio no debería prolongarse demasiado. Sus palabras han sido interpretadas por parte del mercado como una señal de alivio temporal, lo que ha provocado descensos superiores al 8% tanto en el Brent como en el West Texas.

Sin embargo, este respiro no ha sido suficiente para calmar las preocupaciones del sector energético, ya que una de las voces más influyentes de la industria ha lanzado una advertencia que ha encendido las alarmas en los principales medios financieros.

El mensaje procede del CEO de Saudi Aramco , Amin H. Nasser, una de las mayores petroleras del mundo y una de las compañías más valiosas del planeta.

Sus declaraciones, lejos de transmitir calma, han descrito un escenario potencialmente “catastrófico” para el mercado global del crudo si la guerra en Irán se prolonga.

La advertencia de Aramco: un escenario “catastrófico” si la guerra continúa

Aramco es una de las petroleras más relevantes del mundo; de hecho, es la compañía con mayor capitalización fuera de Estados Unidos y aproximadamente la octava más grande a nivel global. Por ello, las declaraciones de su CEO no pueden tomarse a la ligera.

El directivo ha lanzado su advertencia más contundente hasta ahora: si la guerra en Irán continúa, el mercado global del petróleo podría enfrentarse a un escenario “catastrófico”.

Sus palabras llegan en un contexto marcado por el cierre parcial del Estrecho de Ormuz, ataques directos a refinerías y campos petrolíferos, y la interrupción de envíos energéticos clave en la región. En este momento, la compañía reconoce que no puede exportar sus volúmenes habituales debido a daños en infraestructuras y limitaciones logísticas.

Desde el inicio del conflicto en Oriente Medio , el valor acumula una subida cercana al 7%. Si observamos la evolución reciente, las tres primeras sesiones registraron fuertes avances impulsados por el repunte del precio del crudo.

Sin embargo, no todo ha sido positivo: en los días en los que su producción y logística se han visto afectadas por el conflicto, la cotización también ha sufrido retrocesos.

Fuente: Bloomberg

Una región paralizada: cierres, ataques y recortes de producción

El mapa de disrupciones energéticas refleja un escenario sin precedentes.

Iraq ha cerrado campos petrolíferos

ha cerrado campos petrolíferos Arabia Saudí ha sufrido ataques con drones que han paralizado su mayor refinería

ha sufrido ataques con drones que han paralizado su mayor refinería Qatar ha detenido temporalmente la producción en el mayor complejo de gas natural licuado del mundo.

ha detenido temporalmente la producción en el mayor complejo de gas natural licuado del mundo. Bahréin ha visto una refinería incendiada tras el impacto de un misil iraní.

El Estrecho de Ormuz , por donde transita el 20% del petróleo mundial, permanece parcialmente bloqueado y el conjunto de ataques en refinerías, terminales, oleoductos, gasoductos y buques configura un escenario de disrupción total.

La estrategia de emergencia de Aramco

Ante este panorama, Aramco ha activado un plan de emergencia para mantener el suministro.

La compañía está desviando crudo desde Ormuz hacia Yanbu, en la costa del Mar Rojo, aunque la capacidad del oleoducto (de 5 millones de barriles diarios) es insuficiente para cubrir los 7 millones que exporta habitualmente.

Además, Arabia Saudí ha reducido su producción en 2,5 millones de barriles diarios, sumándose a los recortes de EAU, Irak y Kuwait.

Amin H. Nasser describe la situación como la mayor crisis energética vivida en la región.

Un riesgo sistémico para la economía global

La combinación de recortes simultáneos, rutas marítimas comprometidas y ataques directos a infraestructuras energéticas dibuja un escenario delicado para el mercado de valores.

La capacidad de desvío vía Mar Rojo es insuficiente para compensar la pérdida parcial de Ormuz, y la oferta global de petróleo se está reduciendo de forma coordinada entre varios productores clave.

El CEO de Aramco advierte que, cuanto más se prolongue la disrupción, más severas serán las consecuencias para la economía mundial, que podría enfrentarse a un shock energético prolongado.

En este contexto, Aramco equilibra dos objetivos estratégicos: garantizar el suministro global mediante desvíos y ajustes operativos, y proteger la estabilidad fiscal saudí a través de dividendos crecientes y recompras de acciones.

El gobierno depende de los ingresos de Aramco para financiar su ambicioso plan de diversificación económica, lo que convierte la estabilidad de la compañía en un pilar esencial en plena guerra.

En conclusión, el riesgo para la economía global es significativo y creciente, en un momento en el que la estabilidad energética vuelve a situarse en el centro del tablero geopolítico.

