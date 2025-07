Las acciones estadounidenses alcanzan máximos sobre bases cada vez más inestables

Los índices estadounidenses alcanzaron nuevos máximos ayer. La falta de sesiones bursátiles hoy está provocando una ligera corrección en los contratos de futuros, aunque es difícil hablar de una clara caída. Los principales índices estadounidenses se mantienen con una caída de poco más del 0,6%. Tras la caída causada por el "Día de la Liberación", las cotizaciones de los índices estadounidenses rebotaron con fuerza, recuperando pérdidas y alcanzando nuevos máximos. Sin embargo, la euforia del mercado estadounidense tiene cada vez menos que ver con una mejora fundamental de la situación del mercado. En primer lugar, el índice S&P 500 está siendo impulsado al alza por un número relativamente menor de empresas. La mayoría de los sectores han tenido un rendimiento inferior al del índice general desde abril, y sus ganancias se han debido principalmente al sector tecnológico. Dado el panorama de 2024, esto no debería sorprender. Sin embargo, lo que podría ser alarmante es que estos nuevos máximos del índice vienen acompañados de un número tres veces menor de empresas que alcanzan sus máximos históricos que durante el pico anterior. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En segundo lugar, la proporción de renta variable en las carteras de los hogares se mantiene en un máximo histórico en 2025, lo que podría suponer un reto creciente para mantener la demanda de los inversores individuales. También conviene analizar las previsiones de beneficios de las empresas. Tanto las ventas estimadas como el BPA del índice para 2025 y 2026 se mantienen más de un 3 % por debajo de su máximo de febrero. Una discrepancia aún mayor se observa en el índice Russell 2000. Cabe recordar que los riesgos que el mercado ha abandonado por completo (es decir, el aumento de aranceles y su impacto en la economía estadounidense) siguen presentes, lo que podría afectar a los resultados de las empresas. Comparación de la valoración del índice S&P 500 con el BPA proyectado para 2025 (línea amarilla) y 2026 (línea azul). Fuente: Bloomberg Finance L.P. Comparación de la valoración del índice Russell 2000 con el BPA proyectado para 2025 (línea amarilla) y 2026 (línea azul). Fuente: Bloomberg Finance L.P.

