Las acciones de Ferrovial caen pese a sus sólidos resultados

Las acciones de Ferrovial retroceden y se posicionan en la zona bajista del Ibex 35 a pesar de la solidez mostrada en sus resultados del primer semestre del año. La compañía publicó ayer al cierre de Wall Street sus métricas correspondientes a los seis primeros meses del año, en los que sobresale el sólido crecimiento en sus principales métricas operativas y financieras. De hecho, en este primer periodo del año, el beneficio de Ferrovial se ha disparado un 30%, hasta los 540 millones de euros, impulsado, principalmente, por la venta de activos en aeropuertos y al buen comportamiento operativo de las autopistas y la división de construcción, especialmente en mercados internacionales y, sobre todo, en Norteamérica.



Estas cifras confirman la tendencia de mejora operativa y financiera que Ferrovial viene consolidando en los últimos años, con una cartera de activos diversificada y orientada a mercados de alto crecimiento. Aun así, las acciones de Ferrovial cotizan hoy a la baja, con una caída del 1%. ¿Qué hay detrás de estas métricas? Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Principales métricas de los resultados de Ferrovial Beneficio neto: 540 millones de euros (+30% respecto al mismo periodo de 2024) impulsado por las plusvalías obtenidas en la venta de activos estratégicos, especialmente la desinversión del 50% de AGS Airports por 533 millones de euros.

(+30% respecto al mismo periodo de 2024) impulsado por las plusvalías obtenidas en la venta de activos estratégicos, especialmente Ingresos totales: 4.469 millones de euros (+5% interanual) con crecimiento sustancial en todas las líneas de negocio y especial avance en Norteamérica.

EBITDA ajustado: 655 millones de euros, lo que significa un incremento interanual del 9,2%.

Liquidez : 3.706 millones de euros a 30 de junio de 2025.

Deuda neta consolidada : 223 millones de euros.

Dividendos recibidos de proyectos : 323 millones de euros.

Remuneración al accionista : 334 millones de euros distribuidos. Resultados operativos de Ferrovial por división Autopistas: Ingresos de 676 millones de euros (+14,9%), gracias al fuerte crecimiento en las autopistas norteamericanas. Destaca la solidez de los dividendos (240 millones de euros) procedentes de estos activos.

(+14,9%), gracias al fuerte crecimiento en las autopistas norteamericanas. Destaca la solidez de los dividendos (240 millones de euros) procedentes de estos activos. Construcción : Margen EBIT ajustado del 3,5%, en progresión hacia los objetivos a largo plazo. Cartera de pedidos en máximo histórico: 17.265 millones de euros (45% en Norteamérica, 23% en Polonia, 13% en España).

: Margen EBIT ajustado del 3,5%, en progresión hacia los objetivos a largo plazo. Cartera de pedidos en máximo histórico: 17.265 millones de euros (45% en Norteamérica, 23% en Polonia, 13% en España). Aeropuertos: La obra de la Nueva Terminal Uno (NTO) del JFK de Nueva York avanza al 72% de ejecución, con 21 acuerdos con aerolíneas (13 contratos firmes). Opinión del Equipo de Análisis de XTB España sobre los resultados de Ferrovial Desde XTB destacamos la compra de un 5,06% adicional de la autopista 407 ETR en Canadá por 1.271 millones de euros, la autopista más rentable del balance de Ferrovial. Además, la constructora inyecta 244 millones de euros en la New Terminal One del aeropuerto JFK de Nueva York. Es notorio que el desempeño en Norteamérica ha sido clave tanto en Autopistas como en Construcción, de ahí el interés creciente de Ferrovial en seguir ganando cuota de mercado en el país americano. También busca un mayor alcance entre los inversores estadounidenses, acercándose cada vez más a los índices de Wall Street. Ferrovial mantiene una sólida posición financiera, lo que es fundamental para abordar futuras nuevas inversiones. A pesar de las caídas registradas en la jornada de hoy, el desempeño de las acciones de Ferrovial en lo que va de año es bueno, con un impulso del 11% que estabiliza su precio en un rango de 45 euros por título desde mediados de mayo ¿Cómo comprar acciones de Ferrovial? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Ferrovial (FER.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

