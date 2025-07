Las acciones de Grifols lideran el Ibex 35

Las acciones de Grifols, la farmacéutica española, lideran el Ibex 35 tras presentar sus resultados del primer semestre ayer al cierre de la sesión. La compañía ha logrado sorprender al consenso y al mercado con unas previsiones al alza y la vuelta del pago de sus dividendos. El compromiso con el valor mostrado por Grifols la hace destacar entre las cotizadas españolas. Los resultados del primer semestre impulsan las acciones de Grifols Las acciones de Grifols avanzan un 9% en la sesión del miércoles tras presentar unos sólidos resultados semestrales. Con un crecimiento del 12,7% del EBITDA ajustado respecto al año anterior y una reducción del ratio de apalancamiento en 0,3 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior y 1,3 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En línea con los buenos resultados, Grifols ha anunciado la vuelta de sus dividendos después de cuatro años sin ellos. La previsión se establece en un pago de 0,15 euros por acción basados principalmente en el buen desempeño operativo de la compañía y su fuerte generación de caja. El pago alcanzará los 102 millones de euros al dividendo, y el importe neto por acción, tras la retención del 19%, será de 0,1215 euros por título. Estos resultados esfuman del panorama la preocupación derivada del ataque de Gotham y el daño a su imagen. Lo que supuso un colapso bursátil para Grifols, haciendo caer sus acciones casi un 26%, ahora parece retomar el rumbo de volver a los valores previos de este conflicto. Las acciones de Grifols lideran la sesión de hoy del Ibex 35 con una subida del 8,3%. En el último mes, los títulos se han revalorizado un 28,55%, mientras que la subida acumulada de las acciones de Grifols para el ejercicio de 2025 es de un 40,7%.

