Conclusiones clave El W20 se convierte en el índice más fuerte de Europa con una subida del 2%, impulsado por un renovado apetito internacional por la renta variable polaca.

El sector bancario polaco destaca con avances superiores al 2,5%, señalando un retorno claro de flujos extranjeros al mercado local.

KGHM rebota más de un 20% desde mínimos gracias al repunte del cobre y la plata, con indicadores técnicos que aún dejan margen para más subidas.

La mejora del sentimiento en EE. UU. y la estabilización del dólar están actuando como catalizadores adicionales para los activos polacos.

La mejora del sentimiento en la renta variable estadounidense y la estabilización de las subidas del índice dólar están impulsando el interés por el mercado bursátil polaco. Esto se refleja claramente hoy en el índice WIG-Banks, que sube más de un 2,5%; el avance del índice sugiere que los flujos extranjeros hacia el mercado polaco han vuelto a acelerarse. Cotización del WIG20 en temporalidad diaria El WIG20 es hoy el índice con mejor comportamiento en Europa, superando los 3.440 puntos y avanzando un 2% en la sesión. Una zona de resistencia clave sigue siendo el nivel psicológico de 3.500 puntos. El índice acumula casi un 44% interanual. Precio de KGHM en temporalidad diaria Impulsadas por el rebote en los precios de la plata y el cobre, las acciones de KGHM (KGH.PL) han subido más de un 20% desde el mínimo local y cotizan alrededor de un 15% por debajo de su máximo histórico. El RSI ha bajado de 80 a 57, dejando margen para una continuación del rebote. Fuente: xStation5

