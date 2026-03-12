El Ibex 35 corrige con fuerza y se deja más de un 1% en la sesión, superando las caídas de otros índices europeos. El Ibex 35 empieza a sufrir de lo que le hizo fuerte: la banca. Además, está contando con pocos valores que ayuden a compensar. La situación en Oriente Medio sigue tensa y los inversores no terminan de confiar en las compañías del selectivo español.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Endesa son las que más suben de la sesión, pero destaca la poca actividad alcista dentro del Ibex 35 en la sesión de hoy. Sin ir más lejos, Repsol tan solo sube algo más de medio punto porcentual, a pesar de que los precios del petróleo están subiendo hasta cerca de los 100 dólares el barril en el caso del Brent. Incluso valores como Indra no terminan de capitalizar la guerra, y aunque justo antes del estallido del conflicto se anotó una subida del 20% en un solo día por la presentación de sus resultados, llama la atención que el valor no haya seguido repuntando.

Empresas que más bajan del Ibex 35

La banca española está lastrando al Ibex 35 y todo el sector está cotizando hoy en rojo. BBVA es el que peor comportamiento está teniendo, aunque el ánimo general es negativo. La banca suele ser sensible a los vaivenes geopolíticos porque la incertidumbre puede reducir la demanda de crédito. Además, los inversores en lugar de buscar refugio en la renta fija, estamos viendo salidas. Esto está causando que los rendimientos de la deuda pública suban. En el caso de la española, tanto el bono a 10 años como el de 2 años han experimentado subidas de 35 y 41 puntos básicos, lo que provoca caídas en los precios de las carteras de renta fija que tienen los bancos españoles. Solaria también corrige hoy, pero puede ser una toma de beneficios después de los repuntes de ayer.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.