Resumen de mitad de sesión: Las acciones europeas en el punto de mira por las subidas de los precios del petróleo 🔍

Europa intenta recuperarse tras una apertura débil, con el DAX alemán cotizando prácticamente sin cambios. Los inversores aún necesitan revalorizar el creciente riesgo geopolítico a medida que el crudo Brent se acerca gradualmente a los 100 dólares por barril. Nuevos informes de ataques a petroleros, interrupciones en los puertos y nuevas oleadas de ataques con drones y misiles en Oriente Medio siguen lastrando la confianza global, mientras que la liberación anticipada de reservas estratégicas por parte de la AIE se considera en gran medida un colchón a corto plazo más que una solución duradera. Los índices europeos se recuperan tras un inicio débil y una modesta mejora en la confianza en Wall Street. Sin embargo, el Euro Stoxx 50 sigue bajando alrededor de un 0,3%.

La reacción del mercado el miércoles sugirió que la liberación de reservas estratégicas de la AIE no se consideró un punto de inflexión estructural, sino más bien un alivio temporal en medio del prolongado conflicto con Irán.

Mientras tanto, los mercados de bonos siguen bajo presión, lo que complica aún más las perspectivas para la renta variable europea, especialmente para los sectores sensibles a los costes de financiación.

Asia cerró la sesión con firmes pérdidas: el índice MSCI Asia Pacific cayó un 1,3%, el Topix un 1,3% y el Taiex de Taiwán un 1,6%. Los mercados de Hong Kong y China continental también cerraron a la baja.

Las criptomonedas mantienen una cautelosa tendencia alcista, con el bitcoin cotizando cerca de los 70.500 dólares. El oro y la plata también están subiendo, con la plata subiendo más del 2% y superando los 86 dólares por onza. Las empresas europeas con exposición al crédito privado pueden atraer la atención después de que Morgan Stanley y Cliffwater limitaran los retiros de sus fondos de crédito privado multimillonarios tras grandes solicitudes de reembolso por parte de los inversores. Noticias de empresas Repsol recibió una doble mejora a "sobreponderar" por parte de RBC Capital Markets, ya que los analistas prevén que los márgenes de refino se mantendrán elevados durante 2026, en medio de las disrupciones relacionadas con el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Neste recibió una mejora a"sobreponderar" por parte de RBC, que considera que el productor finlandés de combustibles renovables se beneficia del entorno geopolítico actual.

Hochschild Mining recibió una mejora de "neutral" por parte de JPMorgan, lo que apunta al respaldo de los fuertes precios del oro y la plata, así como a un atractivo punto de entrada tras la reciente caída del precio de las acciones.

Ferragamo reportó resultados anuales mejores de lo esperado, y la dirección se mostró confiada respecto al rendimiento acumulado. Sin embargo, algunos analistas se mantienen cautelosos, señalando que el proceso de recuperación aún requerirá tiempo y paciencia. Gráfico del DAX alemán. Velas diarias

Fuente: xStation5 Cambios en las recomendaciones de los analistas Mejoras Epiroc – Morgan Stanley elevó su calificación a sobreponderar; precio objetivo: 262 coronas suecas

Faron Pharma – Inderes elevó su calificación a comprar

Hochschild Mining – JPMorgan elevó su calificación a sobreponderar; precio objetivo: 990 peniques

Impianti – EnVent S.p.A. elevó su calificación a rendimiento superior; precio objetivo: 1 euro

Neste – RBC elevó su calificación a rendimiento superior; precio objetivo: 30 euros

Nichols – Deutsche Bank elevó su calificación a comprar; precio objetivo: 1150 peniques

Rentokil – UBS elevó su calificación a comprar; precio objetivo: 540 peniques

Repsol – RBC elevó su calificación a rendimiento superior; precio objetivo: 25 euros Rebajas Berenberg rebajó su calificación a mantener; precio objetivo 165 CHF

Bodycote : RBC rebajó su calificación a rendimiento sectorial; precio objetivo 775 peniques

Quilter : Avior Capital Markets rebajó su calificación a rendimiento inferior

Sandvik: Morgan Stanley rebajó su calificación a ponderación equitativa; precio objetivo356 SEK Inicio de cobertura Asta Energy Solutions – inició cobertura en Baader Helvea

Aumovio – inició cobertura con "sobreponderar" en Oddo BHF; precio objetivo: 50 €

CSG – inició cobertura en Erste Group; precio objetivo: 36 €

Eviso – inició cobertura en Mediobanca; precio objetivo: 10,20 €

INVISIO AB – inició cobertura en ABG; precio objetivo: 280 SEK Las acciones de la alemana Rheinmetall intentan estabilizarse después de la caída de ayer, aunque el valor se mantiene por debajo del nivel de 1.640 € donde se encuentra la EMA200 (línea roja). Fuente: xStation5

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