Las actas del Banco de Canadá en el punto de mira

Comenzamos una nueva jornada en los mercados financieros. La sesión asiática resultó positiva después de que los principales índices europeos alcanzaran ayer nuevos máximos históricos. Sin embargo, los contratos de futuros sobre índices europeos indican cautela entre los inversores. Los inversores reaccionarán hoy a la publicación de los resultados trimestrales y varios informes macroeconómicos: Publicaciones macroeconómicas clave del día: 09:00 AM, España - Datos de inflación de julio: IPCA español: previsión: -0,4% intermensual; anterior: 0,7% intermensual;

IPC español: previsión: -0,1% intermensual; anterior: 0,7% intermensual;

IPCA español: previsión: 2,7% interanual; anterior: 2,3% interanual;

IPC subyacente: previsión: 2,3% interanual; anterior: 2,2% interanual;

IPC español: pronóstico 2,7% interanual; anterior 2,3% interanual; 10:00, Estados Unidos - Informe mensual de la AIE 16:30, Estados Unidos - Datos de la EIA: Producción de combustible destilado: anterior -0,104 millones;

Existencias semanales de destilados de la EIA: anterior -0,565 millones;

Inventarios de petróleo crudo de Cushing: anterior 0,453 millones;

Producción de gasolina: anterior -0,239 millones;

Existencias de gasóleo de calefacción: anterior -0,456 millones;

Importaciones de petróleo crudo: anterior -0,794 millones;

Inventarios de gasolina: anterior -1,323 millones;

Inventarios de petróleo crudo: pronóstico -0,900 millones; anterior -3,029 millones;

Tasas semanales de utilización de refinerías de la EIA: 1,5 % intersemanal anterior;

Recorridos de crudo de refinería de la EIA: 0,213 millones intersemanal anterior; 19:30, Estados Unidos - Discurso de Bostic, miembro del FOMC 19:30, Canadá - Publicación de las actas del Banco de Canadá

