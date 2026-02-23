Nvidia centra la atención en plena disrupción de la IA, mientras el riesgo geopolítico con Irán impulsa el petróleo y la Fed mantiene el mercado en vilo ante un posible escenario de estanflación.

La Corte Suprema tumba los aranceles vía IEEPA y Trump responde con un arancel global del 15% por 150 días, reabriendo la guerra comercial y elevando la incertidumbre sobre inflación, déficit y crecimiento.

La Corte Suprema de Estados Unidos asestó el viernes su mayor golpe contra Donald Trump, al dictaminar que el presidente no tenía autoridad para usar poderes de emergencia para imponer aranceles.

Trump había utilizado originalmente la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles a los socios comerciales de Estados Unidos, pero el fallo del tribunal los anuló.

Tras el anuncio de la sentencia, Trump afirmó que sustituirá los aranceles de la IEEPA por un arancel general del 10%, que posteriormente elevó al 15% el sábado. Está previsto que entre en vigor el martes, pero solo tiene una vigencia de 150 días antes de requerir nueva autorización del Congreso, es decir, en principio este arancel expira el 24 de julio de 2026, a menos que el Congreso lo prorrogue. por lo que, en la práctica, el juego de la guerra comercial comienza de nuevo.

La tasa arancelaria promedio de Estados Unidos bajo el régimen de la Sección 122 del 15% es del 13,2%, en comparación con el 11,6% al 10%, inferior al 15,3% antes del fallo y el 8,3% si no se hubiera promulgado un reemplazo.

Los analistas del Centro de Política Fiscal Urban-Brookings estiman que la simple eliminación de los aranceles de la IEEPA supondría un aumento promedio de los ingresos reales de 1200 dólares por familia en 2026.

A corto plazo, el mayor impacto en la economía podría provenir de los miles de millones de dólares en reembolsos que probablemente genere la decisión. Los tribunales inferiores probablemente establecerán procedimientos para los reembolsos, y es poco probable que sean automáticos, lo que significa que algunos importadores podrían renunciar a su derecho a reembolsos

Ganadores y perdedores de los nuevos aranceles de Trump

El nuevo arancel global del 15% de Donald Trump beneficiará principalmente a los países que ha criticado duramente, entre los que destacan China, India y Brasil. En el caso de Brasil se reducen cerca de un 13,5%.

Los fabricantes asiáticos como Vietnam, Tailandia y Malasia, que Trump ha señalado frecuentemente por tener enormes superávits comerciales con Estados Unidos, también se beneficiarán del nuevo régimen.

El mayor perdedor con el nuevo tipo fijo global es el Reino Unido, que había conseguido un arancel del 10% para muchos bienes pero ahora verá un aumento de 2,1 puntos porcentuales en su tipo arancelario promedio, aunque Australia también está entre los países más perjudicados.

La UE, que aseguró una tasa arancelaria del 15% en su acuerdo comercial con Washington, verá un aumento general de 0,8 puntos porcentuales, siendo Italia y Francia los más expuestos cuando se incluyen en los cálculos unas 1.100 categorías de productos exentos.

Situación del mercado

En lo que va del año, más de una quinta parte de las acciones que componen el S&P han subido o bajado más de un 20%. Los llamados 7 magníficos han caído un 5,6 por ciento desde principios de enero, mientras que siete de los 11 sectores del S&P 500 han subido.

La brecha entre los fuertes movimientos de las acciones y el desempeño estable del índice este mes alcanzó su nivel más alto desde las secuelas de la crisis financiera mundial de 2009.

En su máximo de cierre del año, el S&P 500 había subido un 1,94 % en lo que va de año, mientras que en su mínimo anual había bajado un 0,71 %. Este rango de 2,7 puntos porcentuales entre el máximo y el mínimo es el segundo más estrecho en la historia del índice hasta el 20 de febrero. El único año con un rango más estrecho fue el de 2,1 puntos porcentuales de 1966

Resultados de Nvidia

En los últimos 10 informes de resultados, el movimiento medio de la acción ha sido del 3,2 % al día siguiente de la publicación de los resultados. Los tres movimientos posteriores a la publicación de resultados más recientes fueron de una bajada del 3,15 %, una bajada del 0,78 % y una subida del 3,24 %. Para esta ocasión, las opciones actualmente descuentan un movimiento de aproximadamente el 11 % en cualquier dirección.

El consenso de Wall Street se acerca a los 70 mil millones en ingresos para el cuarto trimestre, con márgenes brutos de aproximadamente el 74%. La previsión de beneficios por acción se sitúa en aproximadamente 1,50 dólares, lo que representaría un aumento interanual del 71 %. El dato del último trimestre sobre márgenes brutos fue ligeramente inferior al objetivo, y la mejora de los márgenes es uno de los aspectos que más preocupan al mercado principalmente por la duda de si los chips Blackwell mantienen sus márgenes a medida que aumenta la producción.

Otro tema de debate en la conferencia de prensa posterior será sobre TPU vs. GPU, que en realidad es una pregunta sobre la demanda sostenida de centros de datos, o si esta disminuirá a medida que se realiza la transición a un tipo diferente de chip. No tengo ninguna idea sobre cómo responderá Huang a eso, pero si está seguro y lo respalda con un argumento técnico a favor de las GPU, eso podría afectar la confianza de los inversores.

El gran riesgo, además de lo que ya he mencionado, es que las previsiones de futuro sean a la baja. Debido a todos los anuncios de gastos de capital de los hiperescaladores, los inversores quieren ver que NVDA está capitalizando este dinero y proporcionando el suministro. Si las previsiones son a la baja, o alguien en la conferencia menciona alguna fatiga de gasto, eso podría causar un pánico generalizado y una venta masiva.

Oportunidad en chips analógicos

Mientras el mercado ha concentrado su entusiasmo en los fabricantes de procesadores gráficos y memorias de alto rendimiento de alto ancho de banda, el verdadero cuello de botella de la inteligencia artificial puede estar en la infraestructura eléctrica que sostiene esa revolución.

Los chips analógicos —encargados de gestionar energía, convertir señales y mantener la estabilidad de los sistemas— están emergiendo como el eslabón silencioso pero indispensable del ecosistema de centros de datos. Tras varios trimestres de ajuste de inventarios y debilidad cíclica, el sector comienza a mostrar señales de recuperación justo cuando el gasto en infraestructura de IA se acelera.

La oportunidad radica en que estas compañías combinan exposición creciente al auge de los centros de datos con modelos de negocio históricamente más estables y generadores de caja que los fabricantes de chips puramente digitales. Si el ciclo industrial se normaliza y el capex en inteligencia artificial se mantiene, los fabricantes de semiconductores analógicos podrían representar una forma menos saturada —y potencialmente más sostenible— de capturar la segunda fase del boom tecnológico actual. Entre las empresas destacadas podemos mencionar a Texas Instruments, NXP, On Semiconductor o Infineon.

Renta fija

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió en una sesión volátil el viernes, tras los datos dispares de crecimiento e inflación, y después de la decisión arancelaria que aumenta la incertidumbre sobre un posible déficit presupuestario, ya que significa que el Tesoro tendría que vender más deuda para financiar el déficit.

Todas estas fuerzas —junto con las tensiones en Oriente Medio que impulsaron los precios del petróleo— resultaron en una subida en los rendimientos.

Conflicto en Irán

Sin duda, Donald Trump decía la verdad cuando declaró el jueves por la noche que aún no ha decidido si atacará a Irán. Pero la composición de las fuerzas militares estadounidenses que se acumulan en Oriente Medio indica que la amenaza no es un farol.

En algunas declaraciones, Trump y sus funcionarios han insinuado que su enfoque se limita al programa nuclear iraní. En otras, Trump ha insinuado que su objetivo es nada menos que un cambio de régimen total. Estados Unidos afirmó haber destruido por completo las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Irán en junio, por lo que parece que es más coherente pensar en la segunda opción.

El resultado inmediato más visible de una acción militar sería un aumento repentino de los precios del petróleo. En cierta medida, esto ya está ocurriendo, cotizando en su nivel más alto desde julio pasado, tras los ataques estadounidenses contra Irán.

Cualquier nuevo ataque impulsaría aún más el precio. Y si se hace evidente que el objetivo estratégico de EE. UU. es realmente un cambio de régimen, o que EE. UU. está preparado para una campaña prolongada, el petróleo podría fácilmente acercarse a los 100 dólares por barril.

Aun así, el impacto de un nuevo conflicto sobre el mercado del petróleo podría ser menos grave de lo que algunos temen porque el mundo ha acumulado un importante colchón de inventarios.

En el último año, el excedente de producción global permitió aumentar las reservas de crudo y productos derivados. Además, EEUU y China, han incrementado sus existencias estratégicas, y algunos productores sancionados como Irán han almacenado grandes volúmenes de petróleo en petroleros inmovilizados.

Ese conjunto de reservas adicionales podría servir como amortiguador temporal ante interrupciones del suministro, reduciendo el impacto inmediato sobre los precios y la disponibilidad.

Tras los choques geopolíticos de los últimos 90 años, el petróleo es el activo que mejor desempeño obtiene en un periodo de 3 meses (un 18%), luego el oro (6%) y las acciones estadounidenses (4%). Pero seis meses después de los choques geopolíticos, el oro sigue superando (subiendo un 19%), las acciones se estancan mientras el petróleo revierte todas las subidas.

Eventos de la semana:

EEUU

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán y las implicaciones de la decisión de la Corte Suprema de eliminar los aranceles sobre el dólar y los bonos del Tesoro estadounidense serán una atención importante para los inversores.

Aun así, los inversores seguirán atentos a los datos económicos en medio de la incertidumbre sobre cuándo volverá la Reserva Federal a recortar los tipos de interés.

Las actas recientes de la Reserva Federal mostraron poca disposición a recortar los tipos, y varios responsables políticos incluso estaban abiertos a subirlas si la inflación se mantenía elevada. Los datos también mostraron que el indicador de inflación PCE preferido por la Reserva Federal se aceleró inesperadamente en diciembre, mientras que el crecimiento económico se desaceleró más de lo esperado, en una nueva señal de estanflación, que tanto preocupa a los miembros de la FED.

Los mercados mostraron que los inversores ya prevén dos recortes de tipos de 25 puntos básicos este año, aunque la primera reducción no se prevé hasta julio. Sin embargo, las actas de la Fed plantearon el riesgo de un solo recorte de tipos este año.

Se proporcionarán más pistas sobre las perspectivas de inflación cuando se publiquen los datos de inflación de precios al productor de enero el viernes.El índice de confianza del consumidor del Conference Board para febrero se publicará el martes, junto con el índice de precios de la vivienda Case-Shiller para diciembre.

Eurozona

El índice Ifo de Alemania que se publicará el lunes, inaugurará una semana cargada de datos. El martes se publicará la encuesta de negocios francesa de febrero, el miércoles la encuesta de clima de consumo GfK de Alemania y las encuestas de confianza del consumidor de Francia, el jueves las encuestas de negocios y consumidores de Italia y la eurozona, y el viernes la encuesta de expectativas de los consumidores del Banco Central Europeo.

Otros datos incluyen los datos de inflación del IPC de Italia, que se publicarán el lunes; los datos finales del IPC armonizado de la eurozona, que se publicarán el miércoles; y la oferta monetaria de la eurozona, que se publicará el jueves. Las estimaciones preliminares de la inflación de Francia, España y Alemania se publicarán el viernes.

Alemania publicará datos detallados del PIB del cuarto trimestre el miércoles, mientras que el viernes se publicarán datos similares de Francia.

China

Los mercados vuelven a abrir el martes en China después del Año Nuevo Lunar, y las acciones se preparan para ponerse al día.

El banco central anunciará los tipos de interés de referencia vinculados a la mayor parte de los préstamos a hogares y empresas. Los mercados prevén que los tipos preferenciales de los préstamos a uno y cinco años se mantengan en el 3,0% y el 3,5%, respectivamente, mientras las autoridades monetarias esperan el momento oportuno para brindar mayor apoyo económico.

El Banco Popular de China (PBOC) ha recurrido más a herramientas estructurales para apoyar a sectores específicos en lugar de recortar la tasa de interés de referencia (LPR) o la tasa repo inversa a 7 días.

Algunas voces estiman un recorte de tipos en algún momento del primer trimestre para ayudar a apuntalar una economía en desaceleración, y se estima que el momento será en marzo después del Congreso Nacional Popular, la reunión clave donde los principales líderes de China establecen objetivos de política.

Japón

Los inversores buscarán pistas sobre el momento del próximo aumento de las tasas de interés por parte del Banco de Japón en un discurso que pronunciará el miembro del consejo de política monetaria del BOJ, Hajime Takata, el jueves.