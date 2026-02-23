- Las acciones de Novo Nordisk caen un 10% tras decepcionar su nuevo fármaco contra la obesidad.
- El mercado duda: ¿bache temporal u oportunidad tras el castigo bursátil?
- Las acciones de Novo Nordisk caen un 10% tras decepcionar su nuevo fármaco contra la obesidad.
- El mercado duda: ¿bache temporal u oportunidad tras el castigo bursátil?
Novo Nordisk atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. La farmacéutica danesa stá sufriendo una caída en bolsa cercana al 10% tras conocerse que su nuevo tratamiento experimental contra la obesidad, CagriSema, no alcanzó las expectativas del mercado en un ensayo comparativo.
El fármaco logró una pérdida de peso cercana al 20%-23% en 84 semanas, por debajo del tratamiento rival de Eli Lilly basado en tirzepatida, que alcanzó cifras superiores en el mismo periodo. La reacción fue inmediata: las acciones de Novo Nordisk llegaron a desplomarse en doble dígito en una sola sesión.
La compañía, que durante 2024 llegó a situarse entre las mayores de Europa por capitalización, ha visto cómo su valor bursátil se reducía de forma considerable en los últimos doce meses, acumulando un descenso superior al 50% desde máximos.
CagriSema no cumple el listón esperado
CagriSema estaba llamada a ser una pieza clave en la estrategia de Novo Nordisk para reforzar su liderazgo en el mercado de la obesidad. El tratamiento combina semaglutida —base de sus productos estrella— con un análogo de amilina para potenciar la pérdida de peso.
Aunque el ensayo mostró que el medicamento es seguro y eficaz, el mercado esperaba un resultado que superara claramente a los competidores. La diferencia, aunque relativamente estrecha en términos clínicos, fue suficiente para generar dudas sobre su verdadero potencial comercial.
Además, la empresa afronta un entorno cada vez más competitivo, con rivales avanzando rápidamente y presiones adicionales derivadas de:
-
Mayor competencia directa en obesidad y diabetes.
-
Próximas expiraciones de patentes en algunos productos clave.
-
Aparición de versiones compuestas o alternativas en ciertos mercados.
-
Presión política en Estados Unidos para reducir precios de medicamentos.
-
Elevadas inversiones en capacidad productiva que impactan en el flujo de caja a corto plazo.
Aspectos positivos para Novo Nordisk
A pesar del contexto adverso, existen argumentos sólidos para una visión constructiva a largo plazo.
1. Un negocio históricamente extraordinario
Novo Nordisk no es una empresa emergente, sino una compañía con más de un siglo de historia y una trayectoria de crecimiento notable. Durante décadas ha demostrado:
-
Márgenes brutos superiores al 80%.
-
Márgenes operativos por encima del 40%.
-
Elevada rentabilidad sobre el capital invertido.
-
Fuerte generación recurrente de caja.
Aunque actualmente los márgenes muestran cierta presión, siguen siendo muy superiores a la media del sector.
2. Amplio pipeline en desarrollo
La empresa cuenta con múltiples tratamientos en fases avanzadas tanto en diabetes como en obesidad. Además, continúa explorando nuevas indicaciones y combinaciones terapéuticas, lo que amplía su potencial más allá de los productos actuales.
El mercado puede estar enfocándose exclusivamente en un ensayo concreto, mientras que el potencial del conjunto de la cartera sigue siendo significativo.
3. Generación de caja estructural
Pese al fuerte aumento en inversiones de capital en los últimos años, destinadas a ampliar capacidad productiva, el negocio mantiene una sólida capacidad de generación de flujo de caja libre en condiciones normalizadas.
Si el gasto en expansión se modera en los próximos ejercicios, la conversión en caja podría mejorar de forma considerable.
4. Valoración atractiva frente a su calidad
Tras la fuerte corrección bursátil, las acciones de Novo Nordisk cotizan a múltiplos significativamente más bajos que en años anteriores. Para una compañía con posición dominante en diabetes, fuerte presencia en obesidad y barreras de entrada relevantes, el mercado podría estar descontando un escenario excesivamente negativo.
Novo Nordisk sigue siendo uno de los líderes globales en diabetes y obesidad, con escala, experiencia y una base científica consolidada. El corto plazo puede estar dominado por la volatilidad, pero el largo plazo dependerá de su capacidad para innovar, defender cuota de mercado y optimizar su estructura de costes.
El momento actual, por tanto, puede interpretarse de dos formas: como el inicio de una etapa de menor crecimiento estructural... o como una oportunidad en una compañía de alta calidad temporalmente bajo presión.
Resumen diario: semiconductores, dólar y petróleo presionan a Wall Street
El país que está ganando la era de la IA (y por qué no es casualidad)
Calendario del día: Conversaciones entre EE. UU. e Irán
Más allá de Nvidia: los resultados que realmente importan
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.