Novo Nordisk atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. La farmacéutica danesa stá sufriendo una caída en bolsa cercana al 10% tras conocerse que su nuevo tratamiento experimental contra la obesidad, CagriSema, no alcanzó las expectativas del mercado en un ensayo comparativo.

El fármaco logró una pérdida de peso cercana al 20%-23% en 84 semanas, por debajo del tratamiento rival de Eli Lilly basado en tirzepatida, que alcanzó cifras superiores en el mismo periodo. La reacción fue inmediata: las acciones de Novo Nordisk llegaron a desplomarse en doble dígito en una sola sesión.

La compañía, que durante 2024 llegó a situarse entre las mayores de Europa por capitalización, ha visto cómo su valor bursátil se reducía de forma considerable en los últimos doce meses, acumulando un descenso superior al 50% desde máximos.

CagriSema no cumple el listón esperado

CagriSema estaba llamada a ser una pieza clave en la estrategia de Novo Nordisk para reforzar su liderazgo en el mercado de la obesidad. El tratamiento combina semaglutida —base de sus productos estrella— con un análogo de amilina para potenciar la pérdida de peso.

Aunque el ensayo mostró que el medicamento es seguro y eficaz, el mercado esperaba un resultado que superara claramente a los competidores. La diferencia, aunque relativamente estrecha en términos clínicos, fue suficiente para generar dudas sobre su verdadero potencial comercial.

Además, la empresa afronta un entorno cada vez más competitivo, con rivales avanzando rápidamente y presiones adicionales derivadas de:

Mayor competencia directa en obesidad y diabetes.

Próximas expiraciones de patentes en algunos productos clave.

Aparición de versiones compuestas o alternativas en ciertos mercados.

Presión política en Estados Unidos para reducir precios de medicamentos.

Elevadas inversiones en capacidad productiva que impactan en el flujo de caja a corto plazo.

Aspectos positivos para Novo Nordisk

A pesar del contexto adverso, existen argumentos sólidos para una visión constructiva a largo plazo.

1. Un negocio históricamente extraordinario

Novo Nordisk no es una empresa emergente, sino una compañía con más de un siglo de historia y una trayectoria de crecimiento notable. Durante décadas ha demostrado:

Márgenes brutos superiores al 80%.

Márgenes operativos por encima del 40%.

Elevada rentabilidad sobre el capital invertido.

Fuerte generación recurrente de caja.

Aunque actualmente los márgenes muestran cierta presión, siguen siendo muy superiores a la media del sector.

2. Amplio pipeline en desarrollo

La empresa cuenta con múltiples tratamientos en fases avanzadas tanto en diabetes como en obesidad. Además, continúa explorando nuevas indicaciones y combinaciones terapéuticas, lo que amplía su potencial más allá de los productos actuales.

El mercado puede estar enfocándose exclusivamente en un ensayo concreto, mientras que el potencial del conjunto de la cartera sigue siendo significativo.

3. Generación de caja estructural

Pese al fuerte aumento en inversiones de capital en los últimos años, destinadas a ampliar capacidad productiva, el negocio mantiene una sólida capacidad de generación de flujo de caja libre en condiciones normalizadas.

Si el gasto en expansión se modera en los próximos ejercicios, la conversión en caja podría mejorar de forma considerable.

4. Valoración atractiva frente a su calidad

Tras la fuerte corrección bursátil, las acciones de Novo Nordisk cotizan a múltiplos significativamente más bajos que en años anteriores. Para una compañía con posición dominante en diabetes, fuerte presencia en obesidad y barreras de entrada relevantes, el mercado podría estar descontando un escenario excesivamente negativo.

Novo Nordisk sigue siendo uno de los líderes globales en diabetes y obesidad, con escala, experiencia y una base científica consolidada. El corto plazo puede estar dominado por la volatilidad, pero el largo plazo dependerá de su capacidad para innovar, defender cuota de mercado y optimizar su estructura de costes.

El momento actual, por tanto, puede interpretarse de dos formas: como el inicio de una etapa de menor crecimiento estructural... o como una oportunidad en una compañía de alta calidad temporalmente bajo presión.