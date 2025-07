Las claves de la semana: ¿Despedirá Trump a Jerome Powell?

Los índices mundiales tuvieron una semana en general positiva. El selectivo de referencia americano, el S&P 500, cotiza de nuevo en sus máximos tras alcanzar siete nuevos récords en tan solo 15 sesiones. Un sólido inicio de la temporada de resultados del segundo trimestre y datos económicos favorables ayudaron a impulsar la confianza y compensar las preocupaciones sobre los aranceles y la independencia de la Reserva Federal. Posible despido de Powell Tras conocerse que Donald Trump quería despedir a Powell de manera inminente, las bolsas borraron sus subidas, el dólar cayó y la rentabilidad de los bonos subió bruscamente, reflejando una pérdida de confianza en EE.UU. Los inversores valoran la independencia de la Fed, ya que sin ella su compromiso contra la inflación pierde credibilidad. Aunque de momento los precios no han repuntado como se temía, los aranceles parecen estar comenzando a causar efecto, por lo que bajar los tipos de interés apresuradamente podría ser un grave error. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Si Trump despide finalmente a Powell, en el corto plazo podríamos asistir a una caída de al menos un 5% en el dólar, así como un fuerte impulso en la rentabilidad de los bonos de largo plazo de unos 50 puntos básicos, y un retroceso de un 5% en el S&P 500. En cualquier caso, para conocer las consecuencias que pueda tener en los mercados financieros, habría que tener en cuenta la respuesta de Powell, que podría exigir el procedimiento presentando su despido como algo injustificado, lo cual crearía un clima de incertidumbre, que no es del agrado de los inversores. Por otro lado, creemos que Trump está tanteando el mercado para ver si puede despedir a Powell. Es probable que el presidente no solo esté tanteando la reacción del mercado, sino también, y más importante aún, intentando socializar la idea de la destitución de Powell, para que sea más fácil de digerir si se materializa. Pero de momento lo podríamos catalogar como un nuevo Taco Trade, y como ocurre en la guerra comercial, en algún momento creemos que la amenaza acabará por cumplirse. En cualquier caso, el despido de Powell no implicaría recortes de tipos inmediatos. Las decisiones de política monetaria las toma un comité de banqueros centrales: los siete gobernadores en Washington, más cinco de los doce presidentes de los bancos de reserva regionales de la Fed. Actualmente, solo uno o dos gobernadores se consideran partidarios de una reducción inmediata de los tipos de interés, y la mayoría tienen mandatos que se extienden hasta el final de su presidencia. El último presidente que interfirió significativamente en la política de la Reserva Federal fue Richard Nixon, quien presionó al entonces presidente de la Reserva Federal, Arthur Burns, para que mantuviera los tipos bajos antes de su campaña de reelección en 1972. Esto no fue bien recibido ya que la inflación se descontroló en pocos años. Presidentes posteriores expresaron ocasionalmente su preferencia por tipos de interés más bajos o intentaron influir en la Reserva Federal mediante nombramientos. Pero ninguno se ha enfrentado a un presidente de la Reserva Federal de forma tan directa, pública o personal, como Trump ha atacado a Powell. Las razones de Bessent para evitar una disputa complicada sobre los últimos 10 meses de Powell como presidente de la Fed se centraron en los posibles efectos sobre la economía y los mercados, la perspectiva de que la Fed ya esté avanzando hacia la reducción de los tipos de interés a finales de este año y los probables obstáculos políticos y legales que enfrentaría tal medida. Bessent afirmó que el despido de Powell era innecesario porque la economía marcha bien y los mercados han respondido positivamente a las políticas del presidente. Resultados corporativos en EEUU En general, el 12% de las empresas del S&P 500 han presentado resultados en el segundo trimestre de 2025 hasta la fecha. De estas empresas, el 83% ha presentado beneficios por acción superiores a los estimados, lo que representa una mejora respecto al promedio de 5 años del 78% y al de 10 años del 75%. En conjunto, las empresas presentan beneficios un 7,9% superiores a los estimados, lo que representa una mejora respecto al promedio de 5 años del 9,1%, pero superior al de 10 años del 6,9%. Sin embargo, el mercado está penalizando los resultados que no cumplen con las expectativas. El margen de error es pequeño, cuando las valoraciones son altas y no se alcanza el objetivo, el castigo es más severo. Las estimaciones de beneficios del segundo trimestre del S&P 500 se han reducido drásticamente este año, y los analistas esperan que aumenten un 3,3% respecto al año pasado, por debajo del crecimiento del 9,5% esperado a principios de año. El listón está bajo, y es probable que las empresas lo superen, pero eso ya no es suficiente. Con las valoraciones al límite, los inversores exigen una expectativa de futuro sólida, y los incumplimientos de las expectativas de beneficios se castigarán rápidamente. Resultados de los bancos Los informes trimestrales de los bancos estadounidenses más grandes y de mayor importancia trajeron buenas noticias para inversores y consumidores la semana pasada. El mensaje es claro, la economía está mejor de lo que parece. Los consumidores, por ejemplo, generalmente mantienen sus deudas al día. JPMorgan, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo afirmaron que sus tasas relativamente bajas de morosidad, así como la deuda que han dado de baja como irrecuperable, se mantuvieron prácticamente iguales o incluso mejores que hace un año. Si bien existen matices, el crédito al consumo se centra principalmente en el mercado laboral, y en un mundo con una tasa de desempleo del 4,1%, será difícil observar mucha debilidad. Aranceles Solo en junio, el Tesoro recaudó 27.000 millones de dólares en ingresos aduaneros, 20.000 millones más que el año anterior, un ritmo que implicaría 240.000 millones de dólares más al año. Eso no es suficiente para eliminar el impuesto sobre la renta de la mayoría de las familias, como prometió Trump , pero aún puede financiar muchas otras prioridades. La idea de que Trump da marcha atrás se remonta a abril, cuando anunció fuertes aranceles "recíprocos" para casi todo el mundo y del 145 % para China. Los mercados se desplomaron, y Trump retiró los aranceles. Pero nunca abandonó su arancel base del 10% sobre casi todas las importaciones. Cuando lo propuso por primera vez durante la campaña, parecía el peor escenario posible. Hoy, muchos socios comerciales lo consideran el mejor escenario posible. Incluyendo sus aranceles al acero, el aluminio y los automóviles, el arancel efectivo promedio sobre todas las importaciones estadounidenses al 2 de julio era del 13,4 %. Esta cifra está por debajo del máximo del 9 de abril, pero muy por encima del 2,3 % del año pasado, y es la más alta desde la década de 1940, antes de que Estados Unidos y sus aliados establecieran los mecanismos para derribar las barreras comerciales mundiales. Nuevos hitos de Nvidia La compañía más importante del mundo, sigue acumulando algunos hitos llamativos. Gracias a sus últimas alzas, está a un 15% de la capitalización de mercado de todo el índice europeo Eurostoxx 50, que engloba a las 50 empresas más importantes de Europa. En estos momentos representa el 3% de la capitalización bursátil global. Las otras 82.292 acciones constituyen el 97% restante. Ahora representa un récord del 4,73% del Índice MSCI All Country World (ACWI). Este índice abarca aproximadamente el 85% de los mercados bursátiles mundiales, incluyendo acciones de alta y mediana capitalización. La participación de Nvidia por sí sola supera ahora la del 4,65% de Japón, el tercer mercado bursátil más grande del mundo. En comparación, el Reino Unido, China y Canadá representan el 3,28%, el 2,97% y el 2,87%, respectivamente. La contribución de Nvidia al índice es ahora como la de Francia y Alemania juntas. También tiene una mayor capitalización que todo el mercado de criptomonedas en su conjunto. Esto incluye Bitcoin, Ethereum , así como Solana y todas las demás. Bitcoin está valorado actualmente en unos 2,3 billones de dólares, representando el 62% del total. Ethereum se acerca a los 420.000 millones de dólares. Estas dos criptomonedas son las más importantes, y a partir de ahí empiezan a bajar. Eventos del mercado EEUU Los PMIs del sector manufacturero y de servicios de Estados Unidos durante julio serán el punto clave de una semana que en el plano económico puede ser mucho más tranquila que las anteriores en cuanto a datos y eventos de Estados Unidos. Los mercados todavía están tratando de evaluar el alcance del daño económico causado por las políticas arancelarias de Trump, aunque los datos recientes de Estados Unidos han sugerido que hasta ahora la economía ha seguido funcionando relativamente bien y con un impacto limitado en los precios. Otros datos de EE. UU. incluyen las ventas de viviendas existentes el miércoles y las ventas de viviendas nuevas el jueves, ambas correspondientes a junio. Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo se publican el jueves, seguidas de las cifras de bienes duraderos de junio el viernes. El Tesoro subastará 13.000 millones de dólares en bonos a 20 años el miércoles y 21.000 millones de dólares en TIPS protegidos contra la inflación el jueves. Eurozona Se espera ampliamente que el Banco Central Europeo mantenga sin cambios los tipos de interés. Los mercados estarán atentos a cualquier indicio sobre cuándo podría volver a recortar los tipos de interés, aunque probablemente intentará evitar dar señales sobre un próximo movimiento.Creemos que el BCE intentará decir lo menos posible en su reunión de julio hasta que haya más claridad sobre la futura relación comercial entre la UE y Estados Unidos. El jueves se publicarán las estimaciones preliminares de los PMIs, que ofrecen una visión general de la actividad en los sectores manufacturero y de servicios. Tanto el sector manufacturero como el de servicios se han mantenido estables en toda la región. Las lecturas del PMI podrían verse afectadas por el anuncio de Trump de imponer aranceles del 30% a las importaciones de la eurozona a EE. UU., aunque su impacto debería ser limitado. El índice de confianza del consumidor GfK de Alemania se publicará el jueves. El viernes se publicará el índice de confianza económica Ifo, así como los datos de confianza de los consumidores y las empresas de Italia y de la confianza del consumidor de Francia. China El calendario de datos de China está prácticamente vacío, tras una avalancha de indicadores del primer semestre en las últimas sesiones, que nos ha ofrecido un entorno mejor del esperado. La conclusión general es que el crecimiento se ha mantenido mejor de lo esperado, pero puede flaquear sin un estímulo significativo. El lunes, el banco central anunciará las tasas preferenciales de los préstamos –la referencia para la mayoría de los préstamos a hogares y empresas–, que se espera que permanezcan sin cambios. Aun así esperamos un recorte de 10 puntos básicos en los tipos de interés y una reducción de 50 puntos básicos en el coeficiente de reservas obligatorias antes de fin de año. Resto del mundo Se espera que el banco central de Turquía reduzca los tipos de interés el jueves. Los tipos se encuentran actualmente en un 46%, ya que el país ha tenido que luchar contra la elevada inflación. Los mercados prevén una reducción de 250 puntos básicos, hasta el 43,5%, y que el banco central continúe con recortes graduales mientras se mantenga la tendencia a la baja de la inflación. El banco central húngaro anunciará su decisión sobre los tipos de interés el martes. Se espera que mantenga su tipo de interés de referencia en el 6,50 %. La atención principal de los mercados financieros globales serán las elecciones a la Cámara Alta de Japón el domingo y cómo el resultado podría afectar la ratio deuda/PIB del país, que se encuentra entre las más altas del mundo desarrollado.

