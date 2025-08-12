¿Las empresas chinas dejarán de comprar chips a Nvidia?

Pocas horas después de que el presidente Donald Trump aprobara una nueva solución para Nvidia que permitiría la venta de los chips H2O más recientes a China a cambio de un impuesto adicional del 15%, el gobierno chino prohibió a las empresas gubernamentales comprarlos y utilizarlos, según informa Bloomberg.
La prohibición se aplica a agencias y empresas gubernamentales involucradas en proyectos de seguridad y defensa. Además, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China ha enviado consultas a empresas tecnológicas, como Alibaba, ByteDance y el grupo Tencent. La consulta solicita a estas empresas que expliquen la necesidad de adquirir componentes extranjeros y exige el uso de sustitutos locales.
Esta es una respuesta indirecta, pero bastante agresiva y asertiva, del gobierno chino a los intentos de reducir la escalada de la guerra comercial entre EE. UU. y China, en la que los chips Nvidia son una de las principales armas de EE. UU. La posición negociadora de EE. UU. se ve agravada por el hecho de que, al mismo tiempo, el presidente Donald Trump extendió la suspensión de algunos aranceles a China, lo que podría ser percibido por la parte china como una señal de debilidad.
Las acciones de Nvidia no muestran una reacción notable ante esta noticia, lo que posiblemente indica que los mercados descartan una solución amistosa a la disputa. El precio de Nvidia subió un 0,4 % antes de la apertura del mercado.
Fuente: Xstation
