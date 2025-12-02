Las empresas de defensa pendientes de las conversaciones en Moscú

Los mercados financieros se encuentran hoy en una clara actitud expectante, pendientes del resultado de las conversaciones entre el enviado especial de EE. UU., Steven Witkoff, y Vladimir Putin. Cualquier rumor de progreso en las negociaciones se traduce rápidamente en movimientos en el euro, los índices europeos y el sector industrial y de defensa. Los inversores descartan la creciente probabilidad de un acuerdo marco o un alto el fuego duradero, considerándolo un factor para las primas de riesgo en Europa.

El hecho de que el mercado incorpore en los precios una resolución más optimista del conflicto está frenando la cotización de las empresas europeas de defensa. Tras meses en los que el sector de defensa se ha beneficiado de pedidos récord y un mayor gasto militar, la reciente oleada de titulares sobre planes de paz ha provocado la toma de beneficios y una corrección sectorial, a pesar de que todavía no hay indicios de un avance duradero en el campo de batalla.

¿Qué podemos esperar de las reuniones de hoy?

Se consideran 2 escenarios. En primer lugar, Putin podría oponerse al plan de paz del presidente Donald Trump. La reacción inmediata del mercado sería un repunte del euro y de las divisas de primera línea. Cabría esperar bajadas en las materias primas, las empresas industriales y el sector defensa. Como alternativa, Putin podría manifestar su disposición a negociar. Putin tiene incentivos para entablar conversaciones sin aceptar inmediatamente los términos del acuerdo. Dado que Ucrania ya ha mostrado su disposición a dialogar, Rusia tiene interés en prolongar las negociaciones para obtener mayores concesiones.

Recordemos que el acuerdo de alto el fuego parcial de 30 días alcanzado en marzo se rompió casi de inmediato. Por lo tanto, incluso un acuerdo de paz acordado por todas las partes podría no durar demasiado.

Cotización de Rheinmetall

Fuente : Plataforma de XTB

Las acciones del gigante alemán de defensa Rheinmetall cotizan sin grandes cambios durante la sesión de hoy, manteniéndose por debajo de la media móvil exponencial de 200 días (curva dorada en el gráfico). El título de Rheinmetall no ha probado este nivel técnico desde noviembre de 2024.