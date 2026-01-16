Las ganancias de bancos y fondos respaldan las valoraciones

El sentimiento de los inversores hacia el cierre de la semana favorece al sector financiero, que capta la atención del mercado gracias a sus resultados. La mayoría de las compañías del sector ha superado expectativas, lo que respalda a los principales índices. Los inversores también están descontando el riesgo potencial de un conflicto en Irán, como reflejan los precios del petróleo.

El liderazgo en las alzas lo mantiene el Nasdaq 100, con contratos que avanzan cerca de 4%. El S&P 500 y el Russell limitan sus alzas a alrededor de 0,2%, mientras que el Dow Jones Industrial Average muestra el peor desempeño, con contratos que registran una caída cercana a 0,1%.

No obstante, los buenos resultados del sector financiero se ven parcialmente contrarrestados por declaraciones de Donald Trump. El mercado no ha olvidado la disputa entre Jerome Powell y la administración presidencial. Al mismo tiempo, el presidente expresó públicamente la idea de introducir un límite máximo a las tasas de interés de los préstamos bancarios en Estados Unidos.

Datos macroeconómicos

Hoy, los inversores conocieron datos de la industria estadounidense, que según cifras de la Reserva Federal, mostró un desempeño sólido en diciembre de 2025. La producción industrial aumentó 0,4% mensual, mientras que el crecimiento interanual se desaceleró de 2,52% a 2%. El sector manufacturero sorprendió con un avance de 0,2%, pese a que el mercado esperaba una caída mensual. La utilización de la capacidad instalada subió hasta 76,3%.

