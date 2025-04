Las solicitudes de desempleo a la sombra de las negociaciones comerciales

Los vaivenes del discurso de la Casa Blanca sobre los aranceles siguen influyendo en la confianza del mercado, pero hoy también se publicarán datos importantes que influirán en el posicionamiento de la Reserva Federal. Donald Trump declaró ayer que "Jerome Powell está cometiendo un error al no recortar los tipos de interés", pero la incertidumbre inflacionaria y la estabilidad del mercado laboral siguen respaldando la dirección actual de la política monetaria estadounidense. Dada la tensión entre Trump y Powell, se prestará especial atención a los datos estables de las solicitudes de subsidio por desempleo y a los comentarios adicionales de los miembros de la Fed. También se publicarán datos del mercado inmobiliario. En Europa, la atención se centrará en el índice Ifo de Alemania y en un discurso del economista jefe del BCE, Philip Lane. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Calendario económico para hoy:

09:00 GMT, Alemania – Evaluación actual de la economía alemana para abril: 09:00 GMT, Alemania – Índice de clima empresarial Ifo para abril: 09:00 GMT, Alemania – Expectativas empresariales para abril: 09:00 GMT, Polonia – Datos del mercado laboral para marzo: 13:00 GMT, Alemania – Discurso del presidente del Bundesbank, Nagel 13:30 GMT, EE. UU. – Pedidos de bienes duraderos para marzo: 13:30 GMT, EE. UU. – Pedidos de bienes de capital (excluyendo Defensa) para marzo: 13:30 GMT, EE. UU. – Índice CFNAI para marzo: 13:30 GMT, EE. UU. – Solicitudes de subsidio por desempleo: Solicitudes iniciales: Pronóstico: 222 000; Anterior: 215 000 Solicitudes continuas: Pronóstico: 1,880 000; Anterior: 1,885 000 Promedio de 4 semanas: Anterior: 220 750 14:00 GMT, Eurozona – Discurso de Philip Lane, economista jefe del BCE 15:00 GMT, EE. UU. – Ventas de viviendas existentes para marzo: 18:00 GMT, EE. UU. – Subasta de bonos del Tesoro a 7 años: 18:00 GMT, EE. UU. – Datos del PIB: GDP de la Fed de Atlanta (T1): Pronóstico: -2,2 %; Anterior: -2,2 % 20:30 GMT, EE. UU. – Balance general de la Reserva Federal: Saldos de reservas en los bancos de la Reserva Federal: Anterior: 3,280 billones de dólares 21:00 GMT, EE. UU. – Discurso de Kashkari, miembro del FOMC

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.