El sentimiento del mercado de valores de hoy es moderadamente positivo, con índices mostrando apetito por mayores ganancias a pesar del sentimiento débil en China, donde el Hang Seng retrocedió un 0,4% a pesar de los comentarios optimistas de los reguladores, y el índice CSI continental cedió gran parte de las ganancias de la primera parte de la sesión, cerrando solo un 0,18% más alto Calendario económico 07:30 AM - Hungría, crecimiento salarial para diciembre: 11,9% interanual frente al 12,9% anterior Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil 09 AM - Noruega, decisión sobre tipos de interés del Banco de Noruega 09 AM - Polonia, ventas minoristas (diciembre): se espera un 4,4% interanual frente al 3,4% anterior 11 AM - Turquía, decisión del CBRT: se espera un 45% frente al 47,5% anterior 14:30 PM - EE. UU., solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU.: se esperan 219.000 frente a las 217.000 anteriores 14:30 PM - Canadá, ventas minoristas para noviembre: se espera un 0,1% intermensual frente al 0,6% intermensual anterior (expectativa base 0% frente al 0,1% anterior) 16 PM GMT - Discurso de Donald Trump 16:30 PM GMT - EE. UU., cambio en los inventarios de gas según la EIA: se espera un -250 bcf v -258 bcf anteriormente 16:30 GMT - EE. UU., índice regional de la Fed de Kansas City: se esperaba -8 frente a -5 anteriormente 18:00 GMT - EE. UU., cambio en los inventarios de petróleo crudo según la EIA: se esperaba -1,6 millones de barriles frente a los 1,9 millones de barriles anteriores Resultados de las empresas American Airlines, General Electric (antes de la sesión estadounidense),

Texas Instruments (después de la sesión estadounidense) Discursos de banqueros centrales 11:30 - Escrivá Belmonte (BCE, Banco de España)

