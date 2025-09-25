Las ventas de viviendas existentes en EE. UU. superan las expectativas

Ventas de viviendas existentes en EE.UU. en agosto: resiliencia inesperada en el mercado inmobiliario Las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos durante el mes de agosto alcanzaron los 4 millones de unidades, superando ligeramente las expectativas del mercado, que apuntaban a 3,95 millones, aunque se situaron apenas por debajo del dato de julio (4,01 millones). Esta caída intermensual del 0,2 % contrasta con el descenso del 1,5 % que se había previsto, y es significativamente menor al retroceso del 2 % registrado el mes anterior. Los analistas señalan que, si bien el mercado muestra signos de resiliencia, su evolución dependerá en gran medida de la política monetaria de la Reserva Federal, la evolución de la inflación y la dinámica del empleo. Un eventual descenso en las tasas podría reactivar la demanda, pero por ahora, el mercado parece estar en una fase de estabilización. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

