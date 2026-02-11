Amadeus y Santader lideran las caídas del Ibex 35

Jornada de volatilidad entre los principales selectivos mundiales, en un día marcado en rojo por los inversores debido a la publicación del dato de empleo en Estados Unidos. A pesar de los riesgos de la IA, y de las políticas de inmigración, el mercado laboral estadounidense se ha mostrado muy sólido con una creación de empleo que ha superado cualquier estimación y una tasa de desempleo a la baja.

El Ibex 35, bajo presión

El Ibex 35 también ha sufrido los vaivenes de la jornada lastrado en términos generales por los bancos. En esta ocasión ha sido Santander quien ha liderado las caídas del sector, ante la caída en los rendimientos de los bonos. Tampoco ha sido positivo el informe de una casas de análisis sobre Unicaja, reduciendo su recomendación sobre el valor.

Liderando las caídas del día encontramos a Amadeus, empresa proveedora de soluciones tecnológicas para la industria de los viajes, al verse afectada por la caída de las acciones de la alemana TUI, tras la presentación de sus resultados, lo que también ha contagiado negativamente a IAG. En general la industria no ha tenido un gran día después de las subidas del precio del petróleo al incrementar la tensión en Irán. Varios informes indicaron que Estados Unidos estaba considerando incautar petroleros con crudo iraní, y que podría enviar otro grupo de ataque a la región si fracasan las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán.

Entre las mayores subidas del día encontramos a Arcelormittal que sigue sorprendiendo al mercado tras presentar unos resultados que fueron recibidos con entusiasmo la semana pasada. La compañía controla toda la cadena de valor, desde la extracción de materias primas hasta la fabricación de productos finales, lo que la convierte en un pilar esencial para sectores como la automoción, la construcción y la industria pesada europea. Este buen momentum se explica por varios factores, la recuperación parcial de la demanda mundial de acero, así como de medidas comerciales adoptadas por la Unión Europea. Las tensiones geopolíticas también abrieron la puerta a nuevos aranceles sobre productos fabricados fuera de la UE, mejorando la competitividad de los productores europeos. Todo ello permitió una mejora progresiva de la eficiencia operativa trimestre tras trimestre.

Otros valores al alza del Ibex 35 han sido las utilities que se benefician de las caídas en la rentabilidad de los bonos, debido a su alto endeudamiento y su elevado dividendo, mientras que Repsol también recibe con optimismo el impulso del precio del petróleo.

También sube con fuerza en el Ibex 35 es Indra, que en las últimas semanas sufre las noticias publicadas sobre riesgos corporativos, y que ha reaccionado positivamente al anuncio de su incorporación al índice de referencia global MSCI.

Wall Street ajusta expectativas sobre la Fed

Más allá del Ibex 35, Wall Street cotiza sin un rumbo claro. El informe de empleo estadounidense mucho más sólido de lo previsto provocó una caída en los bonos del Tesoro, ya que los operadores redujeron sus apuestas sobre recortes de tipos por parte de la Reserva Federal este año. Los bonos del Tesoro a corto plazo fueron los más afectados, con rendimientos a dos años que se encaminan a su mayor aumento desde octubre. Los mercados descuentan que el próximo recorte de la Fed será en julio, a diferencia de lo que hacían hace unas horas que se situaba en junio. La principal duda es conocer si este es un dato puntual, y no borra la reciente debilidad general.. Pero si el mercado laboral realmente se está estabilizando, eso sería positivo tanto para la economía como para el mercado.Hasta que no veamos una debilidad significativa en el mercado laboral, la economía o los resultados corporativos, creemos que este sigue siendo un mercado en el que se pueden comprar cuando se producen las caídas.

Metales al alza y bitcoin pierde impulso

Entre los metales, la jornada vuelve a ser alcista. El oro se mantiene por encima de los 5.000 dólares la onza, mientras la plata ha vuelto a conquistar por momentos los 85 dólares. El mercado de la plata encadenará su sexto año consecutivo en déficit. Sin embargo, el concepto de “déficit” no implica necesariamente una escasez inmediata, sino un desequilibrio entre oferta y demanda que se ha ido acumulando en el tiempo. Actualmente, los déficits anuales rondan los 200 millones de onzas, en un contexto de fuerte crecimiento en sectores como la inteligencia artificial, los centros de datos, la energía solar, el 5G y los vehículos eléctricos.

En otros activos, el bitcoin vuelve a pinchar en su intento por recuperar los 70.000 dólares. Del repunte de más del 20% desde los mínimos del viernes, solo se mantiene algo más de la mitad, en una nueva falta de convicción de los inversores, que también sufren hoy por la subida en el dólar.