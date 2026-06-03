🔥 Laser Photonics vuela +170%… por una simple evaluación técnica

Las acciones de Laser Photonics (LASE) llegaron a subir casi 170% después de que la compañía anunciara que su sistema Laser Shield Anti-Drone (LSAD) ha sido seleccionado para un programa de evaluación tecnológica del Gobierno estadounidense. La empresa subrayó que esto no implica un contrato ni un pedido, sino únicamente la participación en un proceso de evaluación técnica. El repunte actual parece, por tanto, altamente especulativo, ya que la selección para una evaluación no garantiza un contrato futuro.

El sistema LSAD fue elegido a través del programa MEIA Vulcan Call for Solutions, obteniendo la máxima clasificación en la categoría Counter C5ISR‑T, que abarca tecnologías de mando, control, comunicaciones, ciberseguridad, inteligencia, vigilancia, reconocimiento y targeting.

Los siguientes pasos incluyen:

interacción técnica directa con ingenieros del Gobierno para evaluar eficacia, escalabilidad y adecuación operativa;

posibilidad de avanzar hacia programas de prototipos o recibir financiación para pruebas adicionales si la evaluación es positiva.

El CEO Wayne Tupuola afirmó que la selección valida la preparación y relevancia operativa de la tecnología de energía dirigida de la compañía para aplicaciones militares.

A pesar del fuerte rally, Laser Photonics sigue en una fase muy temprana de comercialización de sus tecnologías de defensa. En 2025, la empresa generó 8,3 millones USD en ventas netas y registró una pérdida neta de 17,5 millones USD. El crecimiento de ingresos provino principalmente de adquisiciones y demanda industrial, pero la compañía continúa siendo no rentable.

Además, obtener contratos de defensa en EE. UU. puede llevar años, con múltiples fases de pruebas, validación y certificación. Mientras tanto, Laser Photonics sigue bajo presión regulatoria por parte del Nasdaq: el 22 de mayo recibió un aviso de incumplimiento por retraso en la presentación del 10‑Q del Q1 2026. La empresa tiene 60 días para presentar un plan de remediación y podría disponer hasta el 16 de noviembre de 2026 para recuperar el cumplimiento total.

El mercado antidrones continúa expandiéndose rápidamente a medida que los drones de bajo coste se vuelven más comunes en los campos de batalla modernos. Más compañías están invirtiendo en tecnologías láser de defensa. AeroVironment desarrolla su sistema Locust X3, mientras que la australiana Electro Optic Systems (EOS) está ampliando su capacidad de producción de láseres de alta energía en Singapur.

Una ventaja clave de las armas láser es su bajo coste por enfrentamiento en comparación con misiles interceptores, lo que hace que los sistemas de energía dirigida resulten cada vez más atractivos para los clientes militares.

Fuente: xStation5