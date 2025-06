Ligeras subidas del Dax 40 📈

A pesar de los comentarios optimistas sobre el gasto en defensa de la OTAN, las acciones de armamento alemanas est√°n bajo presi√≥n, con la toma de beneficios golpeando fuertemente al sector. Rheinmetall est√° entre las mayores perdedores en el Dax 40, mientras que Hensoldt lidera las ca√≠das en el MDAX. Esto ocurre incluso cuando Hensoldt promociona su sistema de radar Indra como una mejora clave del rendimiento para el avi√≥n Eurofighter. Mientras tanto, las acciones de RENK Group, que abrieron al alza esta ma√Īana, han revertido su curso desde entonces y ahora bajan casi un 2%. Aun as√≠, el Dax 40 cotiza en positivo, con una ligera subida superior al 1%. Cotizaci√≥n del Dax 40 ¬† Fuente: Bloomberg Finance L.P. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m√≥vil Descarga la app m√≥vil ¬† Fuente: Bloomberg Finance L.P. Noticias corporativas¬† Los analistas de Citi han rebajado la calificaci√≥n del fabricante de sistemas de frenos Knorr-Bremse a Neutral, estableciendo un precio objetivo de 92‚ā¨ por acci√≥n. Mientras tanto, las acciones de la francesa Schneider Electric subieron despu√©s de que los analistas de Oddo BHF reaccionaran positivamente a la decisi√≥n de la firma de reafirmar sus previsiones de ingresos para todo el a√Īo durante una conferencia telef√≥nica. Rheinmetall cotiza ahora casi un 7% por debajo de su m√°ximo de 52 semanas, pero muy por encima de su m√≠nimo de 52 semanas de 435,30 ‚ā¨. El mercado de la compa√Ī√≠a contribuye con casi un 4 % a la ponderaci√≥n general del √≠ndice DAX. En comparaci√≥n, SAP actualmente ostenta el mayor valor de mercado en el DAX, con una capitalizaci√≥n de 293.570 millones de euros. En su √ļltimo ejercicio fiscal completo, Rheinmetall registr√≥ unos ingresos de 6.400 millones de euros y un beneficio neto de 750 millones de euros.

