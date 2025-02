Lockheed Martin profundiza caída y toca mínimo de un año – Wall Street reacciona a llamada de Trump con Putin y Zelensky

El presidente de EE.UU., Trump, informó que "es hora de detener la guerra entre Ucrania y Rusia". Se está organizando una reunión para el viernes con Vance, Rubio y Zelensky. Según Trump, "Zelensky quiere hacer la paz". El presidente de EE.UU., tras una "productiva" llamada con el presidente ruso Putin, informó que las negociaciones entre ambos países comenzarán de inmediato. Las acciones del sector aeroespacial y de defensa en EE.UU., como Lockheed Martin y General Dynamics, amplían su caída tras el anuncio; ambas retroceden un 1.5% hoy. Declaraciones de Zelensky: "Tuve una conversación significativa con Trump. Discutimos la preparación de un nuevo documento sobre seguridad, cooperación económica y asociación en recursos. Hablamos sobre oportunidades para lograr la paz. (...) EE.UU. presentó a Ucrania un primer borrador de un acuerdo sobre recursos naturales hoy. Ucrania está estudiando el documento, espero alcanzar un acuerdo en la conferencia de Múnich." Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Declaraciones previas del Secretario de Defensa de EE.UU., Hegseth: EE.UU. no tolerará más una relación desequilibrada y está priorizando evitar una guerra con China.

y está priorizando evitar una guerra con China. Actualmente, EE.UU. enfrenta amenazas en sus propias fronteras y desde China . Apoya un mínimo del 5% en gasto militar para los países de la OTAN .

. Apoya un . Cualquier garantía de seguridad excluirá el despliegue de tropas estadounidenses en Ucrania . Se espera que menores precios de la energía acerquen a Rusia a la mesa de negociaciones.

. Se espera que menores precios de la energía acerquen a Rusia a la mesa de negociaciones. EE.UU. no considera la adhesión de Ucrania a la OTAN como parte de un plan de paz. Volver a las fronteras de 2014 no es realista. El mensaje es claro: la guerra en Ucrania debe terminar. Según el Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, el acuerdo sobre minerales críticos forma parte de un acuerdo comercial más amplio y "Trump quiere poner fin a esta guerra rápidamente". Fuente: xStation5

